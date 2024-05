Lies of P: non lo hai ancora giocato? Oggi costa solo 39€!

Siete in cerca di un ottimo titolo da giocare nell'attesa che arrivi Assassin's Creed: Shadows? Allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa ottima offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare a prezzo scontato lo splendido Lies of P è un titolo che, sin dall'uscita, ci siamo sentiti di premiare, visto l'ottimo lavoro svolto dal team di Neowix per offrirci un soulslike accattivante e, per certi versi, anche molto accessibile. Un gioco divertente e davvero ben fatto che, grazie ad Amazon, oggi può essere vostro in edizione PS5 a soli 39,99€! Un affare, considerato che parliamo di uno sconto del 33%!

Lies of P, chi dovrebbe acquistarlo?

Lies of P è un gioco divertente e accessibile che, diversamente da altri Soulslike, non si presenta come un'esperienza immediatamente punitiva, pur includendo momenti particolarmente impegnativi e complessi. La curva della difficoltà è ben equilibrata, e una patch rilasciata dopo il lancio ha reso il titolo più fruibile anche per chi poteva essere intimorito dall'idea di affrontare un gioco eccessivamente difficile e spigoloso.

In questo modo, Lies of P offre un'esperienza di gioco che bilancia abilmente la sfida con la gratificazione, assicurando ore di divertimento a chiunque sia disposto a superare le sfide proposte. Inoltre, grazie alla sua narrazione avvincente e alla varietà di scenari e nemici, questo eccellente action garantisce un'esperienza di gioco ricca e appagante, adatta sia ai veterani del genere Soulslike che ai giocatori meno esperti.

Galvanizzante ed affascinante, Lies of P è, insomma, un titolo davvero imperdibile che, per questo, potrebbe rappresentare una divagazione nuova e piacevole, specie in questo periodo in cui non ci sono grosse uscite all'orizzonte. Detto questo, allora, perché non approfittare di questa ottima offerta?

