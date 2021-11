hide.me VPN, 75% di sconto per il Black Friday

Se volete oltrepassare i limiti geografici imposti dai servizi di streaming on-demand, vi consigliamo di sfruttare una VPN e con questo articolo vi informiamo che hide.me, in occasione del Black Friday, ha deciso di ridurre il prezzo del suo abbonamento annuale del 75%. In altre parole, l’offerta taglia di tre quarti il prezzo di quel che è un ottimo servizio, che abbiamo recensito circa una settimana fa, la cui recensione completa la potrete leggere al seguente indirizzo.

Come detto, parliamo di un’ottima VPN, con velocità superiori alla media e possibilità di personalizzazioni che faranno felici gli utenti più esperti, inclusi gli smanettoni. Grazie a questa offerta, hide.me si piazza anche tra le soluzioni più economiche disponibili sul mercato, permettendovi di beneficiare dei vantaggi di un’ottima VPN a pochi euro al mese. Nel caso di hide.me, la spesa da affrontare sarà di soli 3€ al mese, ma vale la pena sottolineare la presenza di 3 mesi gratuiti, che ne aumentano ulteriormente il valore. A questo si aggiungono poi 2TB di spazio di archiviazione su cloud, a cui nessuno potrà accedere grazie alla sicurezza criptata. Insomma, un affare da cogliere al volo, anche se pensiamo che l’offerta possa rimanere attiva anche nei prossimi giorni.

A rendere hide.me una VPN degna di nota ci pensano poi le app per Windows e mobile, entrambe ottimizzate per permettere di far funzionare bene la VPN su qualsiasi piattaforma, appesantendo al minimo sindacale il sistema operativo e le risorse del dispositivo. Con hide.me la privacy sarà totale e potrete raggirare le limitazioni imposte dal governo, consentendovi ad esempio di guardare le serie TV non presenti in Italia in lingua originale, oltre ad accedere, come già detto, a qualsiasi sito web, mantenendo sempre l’anonimato. Insomma, una VPN gestita da persone che si preoccupano realmente della vostra privacy e della sicurezza su internet, fattori che oggi sono diventati più importanti che mai.

Ribadito che si tratta di un'offerta imperdibile

