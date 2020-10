Home video Disney in promozione su Zavvi!

Amanti del mondo d’animazione, vi segnaliamo che su Zavvi è cominciata una nuova promozione che riguarda le versioni home video dei più grandi successi Disney e Pixar. Infatti, oltre agli sconti presenti sul portale, adesso è possibile ricevere un’ulteriore corposa riduzione di prezzo acquistando una coppia di blu-ray, blu-ray 3D, blu-ray 4K oppure DVD. Le offerte si attivano automaticamente nel vostro carrello una volta selezionati i prodotti ed inoltre sono cumulative, quindi potrete sfruttare questa occasione per scegliere più di un formato in modo da completare la vostra collezione casalinga di grandi classici!

Grazie a questa promozione è possibile trovare anche gli home video dell’ultimo film Pixar uscito nelle sale, Onward il famoso film doppiato da Chris Pratt e Tom Holland, che per questo periodo è disponibile a partire da 9,49€ per numerose piattaforme come il blu-ray, 3D e persino in DVD. In questa promozione sono presenti anche le versioni 3D degli ultimi remake in live action di classici, come nel caso di Maleficent: Mistress of Evil, che oltre ai numerosi contenuti speciali, include anche la pellicola in formato 2D. Sono incluse anche edizioni rimasterizzate di alcuni grandi classici che tornano in una veste completamente nuova, come nel caso di Hocus Pocus, che ora potrete ammirare nella con i meravigliosi dettagli del 4K, in modo da prepararvi a dovere per l’imminente Halloween.

I titoli inclusi in questa promozione combinata di Zavvi sono numerosi, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all'iniziativa, così da trovare la coppia più adatta alle vostre necessità.

