Arrivano le offerte tech di Zavvi dedicate a tecnologia e mini console!

Mentre su Zavvi continuano le promozioni dedicate al mondo LEGO, lo store ha dato il via anche ad una seconda tornata di offerte, tutte dedicate al mondo tech. Su Zavvi, infatti, è possibile trovare una moltitudine di promozioni riguardanti articoli tecnologici come powerbank, speaker e persino alcuni mini cabinati di videogiochi, il tutto a prezzi veramente super scontati!

Fra tutte le offerte racchiuse in questa iniziativa, spicca quella sulle cuffie Beats Solo3, scontate di oltre 160€, e che possono quindi essere acquistate a soli 119,99€! Disponibili solamente nella colorazione rossa ai fini dell’offerta, le Beats Solo3 hanno un design minimal ma sono in grado di sprigionare una potenza straordinaria, specie per ciò che concerne la profondità dei bassi. Studiate per aderire alla perfezione con le orecchie, i padiglioni di queste cuffie possono essere regolati in modo da mantenere sempre alto il comfort, anche nelle lunghe sessioni di ascolto, e sono dotate di una pratica custodia che permette di portarle sempre con sé, senza rischio di danneggiamento. Munite di un cavo con jack da 3,5mm e di un cavetto USB necessario per ricaricarle, le Beats Solo3 offrono un’autonomia di oltre 40 ore, e grazie alla ricarica veloce bastano appena 5 minuti per garantirsi almeno 3 ore di riproduzione.

I prodotti inclusi in questa promozione di Zavvi sono molti e tutti unici nel loro genere

