Se siete alla ricerca di una smart band completa e funzionale, e che sia venduta anche ad un prezzo da best buy, allora sarete felici di sapere che, tra le ottime Offerte di Settembre di Amazon, c’è un prodotto che potrebbe fare al caso vostro!

Stiamo parlando della splendida Honor Band 6, una smart band di fascia alta che, all’uscita, si aggirava attorno ai 70 euro, ma che si è più di recente assestata al prezzo di 47,85€, oggi per altro scontati del 27%! Il prezzo finale? Appena 34,90€, per un prodotto che vale certamente un’occhiata, specie per il suo form factor, molto diverso da quello che è lo standard imposto dall’egemonia sul mercato dei prodotti Xiaomi.

Caratterizzata da un bellissimo display AMOLED da 1,47″, Honor Band 6 è, in sostanza, una delle ssmartband con lo schermo più grande attualmente a disposizione sul mercato, quanto meno nella cerchia dei prodotti di qualità il che, come capirete, la pone esattamente a metà tra l’esperienza d’uso di una classica ssmartband, ed un vero e proprio quadrante, come invece si trovano sugli smartwatch.

La sintesi è quella di un prodotto che, oltre a puntare sulle funzioni, mira anche a rendere l’esperienza d’uso più comoda ed appagante, senza contare che uno schermo più grande significa anche una migliore visualizzazione dell’orologio ma, soprattutto, delle notifiche e dei parametri sportivi qualora, ad esempio, usate la vostra smartband per allenarvi.

Ed a proposito di sport: le modalità di allenamento sono ben 10, e spaziano dalla corsa al nuoto, con funzioni di monitoraggio attivo di parametri come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, la distanza e l’andatura a cui va poi aggiunta anche la possibilità di monitorare rapidamente i parametri relativi all’ossigeno nel sangue, grazie all’ormai doveroso sensore SpO2.

Anche dal punto di vista del monitoraggio della salute, infatti, Honor Band 6 si propone con un comparto tecnico di tutto rispetto, includendo anche parametri come il monitoraggio cardiaco 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il monitoraggio del sonno, quello dello stress, e persino quello relativo al ciclo femminile.

Caratteristiche arrivate solo dopo su molti dispositivi della concorrenza, e che Honor ha invece introdotto già nel 2021. Dulcis in fundo, Band 6 dispone persino di una funzione per lo scatto in remoto di foto, che vi consentirà di avviare la fotocamera dello smartphone e scattare una foto direttamente dal polso!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

