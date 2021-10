Honor MagicBook PRO scontato di 150€ sullo store ufficiale!

Dopo aver lasciato spazio allo sport grazie alle promozioni dedicate a Decathlon e Maxi Sport, torniamo ora ad occuparci di prodotti tech, offrendovi quella che è un’interessante promozione da parte di Honor che, in concomitanza dell’inizio del mese di ottobre, ha deciso di abbassare di ben 150€ il prezzo del suo MagicBook Pro, che pertanto, fino al 15 ottobre, potrete acquistare non più ai soliti 899,90€, bensì a 749,90€.

L’offerta è attiva unicamente sullo store ufficiale del brand, dal quale potrete ricevere un coupon che vi permetterà di risparmiare il 5% sul vostro prossimo acquisto, qualora vi iscriviate alla newsletter entro il 31 ottobre. Una volta ricevuto, il coupon potrete sfruttarlo anche per acquistare il MagicBook Pro, aumentandone lo sconto di altri 37€ circa.

Come saprete, il MagicBook Pro è un notebook le cui caratteristiche tecniche lo rendono un’ottima soluzione in termini di produttività, non solo grazie ai componenti hardware recenti e potenti, ma anche e soprattutto dal suo prezzo competitivo. In molti ambiti, potrebbe persino rivelarsi un’ottima alternativa a prodotti del calibro del MacBook Air di Apple, dato che questo prodotto ha davvero tutto quello che serve per supportarvi in moltissime attività di tipo professionale, come l’editing pesante di foto e video.

Sotto la scocca, infatti, è presente un ottimo AMD Ryzen 5 4600H e un sistema di raffreddamento a doppia ventola che ha l’obbiettivo non solo di raffreddare le parti meccaniche, ma anche di tenere la frequenza del processore sempre al massimo quando necessario. Progettato con un solido corpo in alluminio, il MagicBook Pro è inoltre dotato di un ampio e luminoso display FullView da 16 pollici con gamma colore 100% RGB, a cui si aggiungono degli ottimi altoparlanti con Virtual Surround, in quello che è un apparato tecnico che, pensate, ha permesso a MagicBook Pro di ricevere numerosi riconoscimenti, tra cui il Best of IFA 2020. Insomma, parliamo di un notebook così equilibrato che potrebbe persino far riflettere sul fatto se valga la pena spendere cifre superiori per poi portarsi a casa una soluzione che, all’atto pratico, permette di avviare programmi e gestire il multitasking con la stessa fluidità.

