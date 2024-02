Sconto del 31% su questo portatile HP! Lo paghi SOLO 479€

State cercando un portatile Windows 11 ideale per lo studio e le attività di tutti i giorni? Siete fortunati perché su Amazon è in corso un'ottima offerta sul notebook HP Laptop 15 che, al momento, con un ottimo sconto del 31% scende da 699€ a soli 479€. Questo notebook con schermo da 15,6 pollici ha un design sobrio e pulito caratterizzato da uno chassis color argento e da un'ampia tastiera che facilita la scrittura, un'ottima autonomia e dei componenti di tutto rispetto per la sua fascia di prezzo. Un'occasione da non lasciarsi assolutamente scappare!

HP Laptop 15S, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP Laptop 15 è una scelta ideale per studenti universitari e professionisti che cercano una soluzione affidabile per gestire le proprie attività quotidiane. Con il suo processore AMD Ryzen 5 5625U, capace di raggiungere una velocità fino a 4,3GHz e 8GB di RAM, questo notebook soddisfa le esigenze di chi necessita di multitasking fluido per la creazione di documenti, tabelle excel e per l'utilizzo di software per la produttività. Lo schermo FHD da 15,6 pollici si presta bene per la navigazione in rete, come anche per la visione di serie TV e film.

L'HP Laptop 15S vanta inoltre un'ottima autonomia, garantendo fino a 9 ore e 45 minuti di durata della batteria con tanto di sistema di ricarica rapida per minimizzare i tempi morti. La comoda tastiera unita a un design sottile e leggero, lo rendono adatto sia per chi lavora a casa, sia per chi è spesso in movimento. Pensato per chi cerca un buon compromesso tra prestazioni e prezzo, l'HP Laptop 15 si rivela un'offerta vantaggiosa per un vasto pubblico garantendo affidabilità e convenienza.

Considerando il prezzo che grazie all'offerta Amazon scende a soli 479,99€ rispetto al prezzo originale di 699,99€, l'HP Laptop 15S rappresenta un'occasione ghiotta per chi cerca un portatile da portare a scuola o per lavorare in mobilità, durante gli spostamenti, grazie a un mix di autonomia elevata, prestazioni e design sottile.

Vedi offerta su Amazon