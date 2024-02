OFFERTA a TEMPO su questo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame! -13%

Approfittate dell'occasione unica offerta da Amazon: il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame L10s, dotato di un'innovativa Stazione Autopulente, è disponibile al prezzo imperdibile di soli 699€ anziché 799€, garantendovi uno sconto del 13%! Questo modello all'avanguardia è ideale per chi cerca la comodità di una pulizia completamente automatizzata, combinando le migliori tecnologie di pulizia robotica. Con la sua potente aspirazione, è perfetto anche per affrontare peli di animali e superfici diverse. I suoi avanzati sistemi di navigazione AI e il rilevamento ostacoli 3D assicurano una casa impeccabile con il minimo sforzo. Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva e trasformate oggi stesso la pulizia quotidiana.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti dreame, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo robot aspirapolvere è l'investimento ideale per chi desidera un aiuto tecnologicamente avanzato nelle faccende domestiche, perfetto per famiglie impegnate o per chi cerca una soluzione efficiente per mantenere la casa pulita senza sforzi. Con una potenza di aspirazione di 5.300Pa e un sistema di pulizia completamente automatizzato, il Dreame L10s è particolarmente adatto a chi ha animali domestici, rimuovendo efficacemente peli e sporco. La tecnologia di navigazione intelligente, personalizzabile tramite app, lo rende la scelta giusta per chi vuole personalizzare le proprie routine di pulizia, garantendo un ambiente sempre igienizzato e accogliente. Inoltre, il design all'avanguardia e la compatibilità con assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant lo rendono un complemento smart e funzionale per ogni casa moderna.

Il Dreame L10s Ultra si rivela un acquisto consigliato per chi non vuole compromettere la qualità della pulizia della propria casa e cerca la comodità di un dispositivo che automatizza completamente il processo di pulizia, dalla rimozione della polvere alla pulizia e asciugatura dei pavimenti. Il suo serbatoio d'acqua da 2.5L affronta grandi superfici fino a 200 m², rendendolo ideale per abitazioni di ampie dimensioni.

Caratterizzato dal sistema di svuotamento automatico DualBoost 2.0, che consente fino a 60 giorni di pulizia senza interventi manuali, e da una forte aspirazione da 5.300Pa, questo dispositivo rimuove efficacemente lo sporco e i peli di animali su diverse superfici. Integra inoltre una navigazione basata sull'intelligenza artificiale con rilevamento ostacoli in 3D per una pulizia personalizzata e dettagliata di ogni stanza. La sua batteria da 5200mAh garantisce un'autonomia prolungata, mentre il controllo tramite app e comandi vocali offre flessibilità e comodità nell'uso quotidiano. La confezione include la stazione di ricarica autopulente, spazzola laterale, strumento di pulizia, e altro, rendendo il Dreame L10s Ultra compatibile anche con Alexa, Siri e Google Assistant.

In sintesi, il Dreame L10s Ultra rappresenta la soluzione definitiva per chi desidera una casa pulita con il minimo sforzo. Con una riduzione del prezzo da 799€ a 699€, offre un valore eccezionale per le sue prestazioni elevate e la comodità d'uso. Grazie alla sua tecnologia avanzata, alla potente aspirazione e alle funzioni automatizzate, vi garantisce pavimenti immacolati e un ambiente domestico più sano. La possibilità di personalizzare le pulizie e il controllo flessibile tramite app e comandi vocali ne fanno un investimento intelligente per la moderna gestione domestica.

Vedi offerta su Amazon