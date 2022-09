Se volete rinnovare alcuni prodotti tecnologici in occasione del nuovo anno scolastico o con l’imminente ritorno in ufficio, sarà difficile trovare una promozione più vantaggiosa di quella attiva sullo store ufficiale Huawei dove, fino al 15 settembre, potrete acquistare il meglio del produttore a prezzi stracciati. E c’è di più: se siete studenti o docenti universitari vi aspetta un ulteriore sconto del 10%.

Quest’ultimo potrete riscattarlo iscrivendovi con la vostra e-mail studente sul sito UniversityBox, dopodiché dovrete scegliere il prodotto che più fa al caso vostro e copiare il relativo codice promozionale, da inserire poi sullo store ufficiale Huawei dopo aver aggiunto il prodotto di riferimento nel carrello virtuale. Per tutti gli altri il risparmio sarà comunque assicurato, a prescindere che acquistiate smartphone, notebook o qualsiasi altro dispositivo tech prodotto finora dal noto produttore.

Se è vostra intenzione acquistare un notebook e ambite al top, non potete far altro che puntare sul Huawei MateBook 16 che, tra l’altro, è il prodotto in promozione che vi garantirà il risparmio maggiore. Per tutto il periodo promozionale, il suo prezzo di listino si riduce di circa 450€, consentendovi di acquistarlo a 899,99€ invece di 1.349,00€. Questi prezzi si riferiscono alla versione con Ryzen 7 5800H, ma la vale la pena segnalare che potrete risparmiare cifre importanti anche sulla versione con Ryzen 5 5600H.

Il Huawei MateBook 16 è un’alternativa eccellente al solito MacBook di Apple, poiché ha tutto quello che serve per permettere agli studenti e ai creator di portare a termine i loro progetti senza complicazioni, facendolo inoltre attraverso un design sottile ed elegante. Abbiamo avuto modo di provarlo e di recensirlo (qui la nostra recensione completa) e non possiamo che confermare che si tratta di un notebook appagante in ogni contesto, con un’autonomia ben migliore rispetto alla concorrenza, a maggior ragione se consideriamo il pannello da 16 pollici con risoluzione 2560 x 1680 pixel.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa speciale promozione di Huawei, invitandovi ad approfittare degli ottimi prezzi proposti, prima che essi tornino alle origini o, peggio, che i prodotti vadano esauriti! Se invece andate di fretta, potete dare un’occhiata alla nostra selezione prodotti personalizzata in calce, dove abbiamo raggruppato solo le migliori offerte.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte Huawei Back to School

