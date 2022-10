Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di ottima qualità e, al contempo, non avete voglia di aspettare quelle che saranno le offerte del Black Friday, ancora lontanissimo, in quanto previsto per fine novembre, allora questa è probabilmente l’occasione che non vorrete perdervi, giacché vi permetterò di acquistare un paio di auricolari TWS ad un prezzo di tutto rispetto!

Il prodotto in questione, lo diciamo subito, è davvero eccezionale, perché parliamo degli ottimi auricolari TWS FreeBuds 4i di Huawei, che Amazon ci propone ad appena 59,99€ contro gli 89,00€ del prezzo originale, e dunque con uno sconto del 33% rispetto alla norma, ed un risparmio di circa 30 euro!

Un affare interessante, specie se consideriamo la qualità del prodotto che, godendo del marchio Huawei, si distingue dalla massa di prodotti di pari prezzo, certamente per le garanzie sulla sua qualità generale, oltre che per aspetti come la pulizia del suono ed il form factor.

Partendo proprio da quest’ultimo, le FreeBuds 4i si propongono con un design compatto ma funzionale, con una custodia di ricarica dalla forma circolare e schiacciata, perfetta per essere portata anche in tasca. Anche gli auricolari in sé sono compatti, ma ergonomici, e vantano al loro interno dei driver dinamici da 10 mm, accorpati ad un diaframma realizzato in un polimero leggero e sensibile, che non solo garantisce un peso molto minimo e una buona comodità, ma anche una qualità del suono ottima a prescindere che si ascolti un contenuto o si faccia una telefonata.

Sempre parlando del profilo acustico, le FreeBuds 4i vantano anche un eccellente sistema di cancellazione del rumore, con sensori atti alla rilevazione del rumore circostante, e relativa pulizia dello stesso, migliorando notevolmente l’ascolto anche in situazioni di grande affollamento. Neanche il vento, che generalmente mette in difficoltà questo tipo di prodotti, costituisce un problema per le FreeBuds 4i, e l’esperienza di ascolto è sempre pulita e piacevole, con un suono limpido sia in entrata che in uscita, nel caso in cui si stia effettuando una chiamata.

Dotate di un’autonomia strepitosa, in grado di garantire fino a 10 ore consecutive di riproduzione con una carica completa, e dotate di un sistema di ricarica veloce che può offrire fino a 4 ore di ascolto con una carica di appena 10 minuti, le FreeBuds 4i sono, in sintesi, auricolari true wireless di grande qualità, venduti oggi ad un prezzo davvero molto accessibile.

Per questo, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata allo sconto, così che possiate acquistare questo prodotto subito, ad un prezzo molto competitivo, prima che le richieste esauriscano lo sconto o, peggio, il prodotto vada out of stock.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata al prodotto invitandovi, tuttavia, anche ad iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!