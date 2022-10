Se siete alla ricerca di un buon tablet che, anche al netto di qualche anno sulle spalle, sia ancora in grado di difendersi bene e se, soprattutto, non avete grosse pretese, e cercate semplicemente un dispositivo con cui impegnare il tempo libero, allora fermatevi subito, perché questa è indubbiamente l’offerta che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è disponibile al prezzo di appena 149,00€, l’ottimo tablet Huawei Mediapad T5, con uno sconto applicato del 35% sul prezzo di listino di 229,90€, e dunque con un risparmio netto di circa 80 euro!

Seppur con qualche anno sulle spalle, Huawei Mediapad T5 è tablet ancora molto valido, specie per chi è alla ricerca di un dispositivo che permetta, più che altro, di impegnare il tempo libero. Non si tratta, infatti, di un top di gamma pensato per chissà quale utilizzo, ma di un prodotto di stampo “familiare”, da usare, ad esempio, per guardare film e serie tv, navigare, e magare tenersi impegnati con qualche gioco, come ben testimoniato, anzitutto, dall’ottimo display da 10″ con risoluzione 1080p, luminoso e dai colori brillanti, capace di garantire una buona visione dei contenuti multimediali.

Sotto la scocca, invece, troviamo un ottimo processore Cortex A5 Octa-Core, con una frequenza massima di 2,36 GHz, e capace di garantire, anche al netto di qualche anno sulle spalle, delle performance più che dignitose, specie considerando il prezzo qui proposto da Amazon.

Il “trucco”, infatti, è quello di acquistare questo tablet proprio al prezzo proposto, ovvero sotto i 150 euro, ovvero a quello che è un ottimo rapporto qualità/prezzo, specie considerando che la versione qui proposta, del tutto votata ad un uso multimediale, è quella con due altoparlanti stereo, potenziati dalla tecnologia Huawei Histen 5.0 che offre un sound profondo e stratificato, e un’esperienza sorround 3D.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

