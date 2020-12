Huawei P40 Lite E ad un prezzo mai visto su eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte dei migliori store digitali, è arrivato ora il momento di proporvi anche quelle che sono le occasioni Imperdibili di eBay in questa penultima giornata dell’anno. Le offerte, del resto, sono ancora moltissime, ed includono una vasta gamma di articoli tra cui smartphone, TV, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici, le calze per la Befana, profumi e tanto altro con sconti che arrivano a superare il 70%. Di certo si tratta di promozioni che con la loro varietà potranno ispirarvi per realizzare i primi acquisti dell’anno oppure i regali in occasione della Befana.

Fra i prodotti di oggi in offerta è possibile trovare lo smartphone Huawei P40 Lite E ad appena 124,99€, ossia con uno sconto di ben 133€ sul suo prezzo di listino. Nonostante questo smartphone sia la versione Lite della famosa linea P40, risulta un prodotto completo e dalle molteplici funzionalità grazie al processore octa-Core da 2,27 Ghz, ai 6GB di RAM e alla memoria interna da 128GB. Il grande display da 6,4 pollici con una risoluzione di 1080 x 2310 pixel, offre immagini con colori senza precedenti, mentre il suo spessore di appena 8,7mm rende Huawei P40 Lite E uno smartphone in grado di esser tenuto in mano, in tasca o in borsa senza problemi di ingombro.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Huawei P40 Lite E dispone di 4 telecamere posteriori, fra cui una principale da 48 MP, una grandangolare da 8MP ed una macro da 2MP arrivando ad ottenere scatti nitidi anche nelle situazioni più ravvicinate, mentre la fotocamera frontale riconosce l’illuminazione e le ombre dell’ambiente circostante, e grazie all’intelligenza artificiale migliora gli autoritratti, ottenendo incredibili risultati professionali. Huawei P40 Lite E dispone poi di una potente batteria da 4.200 mAh che arriva senza problemi a fine giornata, ed è inoltre in grado di effettuare la la SuperCharge, che in appena 30 minuti vi permetterà di ricaricarlo di oltre il 70%.

Huawei P40 Lite E è ancora un prodotto molto valido che, specie a questo prezzo, rappresenta davvero un’ottima occasione per un bel regalo, economico e funzionale. Ciò detto, ancora una volta vi ricordiamo che le offerte Imperdibili di eBay coinvolgono un gran numero di prodotti ed il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Come ultima cosa prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di questo fine settimana, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

