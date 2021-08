Huawei Watch Fit con GPS e AMOLED scontato di 50€ su Unieuro

Come di consueto, abbiamo iniziato la giornata segnalandovi le migliori offerte Amazon odierne ma, prima di scoprire le altre promozioni, vogliamo rendervi partecipi anche degli sconti di Unieuro che, proprio come quelli del colosso dell’e-commerce, non sembrano mai fermarsi. Se siete interessanti quindi ad acquistare una serie di elettrodomestici e prodotti informatici, il catalogo di Unieuro dedicato alle offerte potrebbe senz’altro avere lo sconto che stavate cercando.

A differenza degli altri giorni, però, occorre dire che oggi il portale ha leggermente diminuito il numero totale di offerte, ma questo non significa che non ci saranno ottime occasioni. Una delle offerte che salta subito all’occhio, infatti, è quella relativa al Huawei Watch Fit, che oggi viene proposto a soli 79,99€ invece di 129,99€.

Il Huawei Watch Fit è un prodotto molto popolare e richiesto, con caratteristiche probabilmente uniche. Il design, infatti, è una via di mezzo tra una smartband e uno smartwatch. Dal punto di vista delle funzionalità, invece, questo dispositivo è dotato delle tipiche funzioni di una smartband, ma con i vantaggi smart di uno smartwatch. Sarà possibile, dunque, monitorare il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ben 96 tipologie di esercizi, il tutto attraverso un bellissimo display AMOLED da 1,64 pollici, munito di Always On Display, così da permettervi di leggere alcune informazioni senza la necessità di sbloccare lo schermo.

Grazie a tecnologie come il TruSeen 4.0 e TruSleep 2.0, il sensore di Huawei Watch Fit è molto preciso e affidabile, e con l’aiuto del GPS potrete tracciare la vostra attività fisica all’aperto in modo ancora più preciso. Qualora poi facciate poco uso del GPS, sarete felici di sapere che l’autonomia potrebbe arrivare fino a 10 giorni. Infine, vale la pena sottolineare che questo dispositivo potrete usarlo sia con smartphone Android che iOS.

Come detto nelle fasi iniziali, questa non è l’unica offerta presente su Unieuro, motivo per cui vi invitiamo a visitare la pagina del portale per scoprire tutte le altre offerte. Ciò detto, come di consueto, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Qualora siate alla ricerca di codici sconto, vi consigliamo di seguire la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

