Huawei Week, fino al 40% di sconto sullo store ufficiale

Se siete alla ricerca di ottimi prodotti tecnologici e allo stesso tempo di offerte interessanti, allora sarete felici di sapere che è tornata la Huawei Week, l’iniziativa del noto brand cinese che vi permetterà di acquistare sullo store ufficiale tantissimi prodotti a prezzi stracciati, ma solo fino al 29 gennaio. Il tempo a disposizione per scoprire e valutare tutte le offerte è più che sufficiente, ma vogliamo subito dirvi di non indugiare troppo, onde evitare le conseguenze di un eventuale piccolo stock.

La Huawei Week coinvolge quasi l’intero catalogo ma, sebbene siano numerose le offerte degne di nota, vogliamo segnalarvi il MateBook X Pro 2020, che viene proposto nella variante con processore Intel Core i5 10210U, 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione a soli 1.199,00€ invece di 1.699,00€ che corrisponde ad uno sconto di ben 500€.

Leggero e realizzato in alluminio, il MateBook X Pro 2020 è un notebook a cui la parola raffinato può essere usata a prescindere da quale punto di vista lo analizziate, dal momento che risulta eccellente sia al livello costruttivo che di performance. Prestazioni che consentono di montare video in 4K senza particolari difficoltà, come abbiamo avuto modo di constatare nella nostra recensione. Il display touch 3K FullView è qualcosa di magico, con una copertura dello spazio colore sRGB praticamente del 100%, per non parlare della protezione Gorilla Glass e dell’elevata luminosità che vi permetterà di usarlo senza affaticamento anche all’aperto.

Con una batteria che garantisce 13 ore di riproduzione video, il notebook più avanzato di Huawei è senza dubbio uno dei migliori nell’ambito lavorativo, soprattutto se avete bisogno di un sistema affidabile e prestante da usare in mobilità. Ribadiamo ancora una volta che la qualità costruttiva di questo modello è impeccabile, al punto da posizionarsi ai vertici della categoria, grazie anche ad un’esperienza di scrittura studiata per offrire il massimo comfort e velocità, sia tramite la tastiera fisica che lo schermo touch. Insomma, un notebook per chi vuole dotarsi di una soluzione capace di offrire la massima produttività. A tal proposito, vale la pena citare la possibilità di collegarlo al vostro smartphone Huawei e sfruttare un sistema di lavoro multi-screen ancora più avanzato.

Come detto, la Huawei Week coinvolge numerosi prodotti ed ecco perché il nostro consiglio è quello di visitare, anche in questa occasione, la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello perfetto in base alle vostre necessità. Infine, qualora non l’abbiate ancora fatto, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!