I migliori saldi del 2021 su fai date, ristrutturazione e giardinaggio da ManoMano.it

Amanti del fai da te, adunata! Vi segnaliamo infatti che sul portale ManoMano.it sono arrivati i saldi dedicati a questo inizio del 2021 che, fino al prossimo 8 febbraio, vi daranno la possibilità di acquistare una moltitudine di prodotti dedicata alla casa, il giardinaggio, il fai da te e l’arredamento con sconti fino al 60%!

Si tratta di un’occasione davvero eccellente per rinnovare casa a prezzi incredibili, specie considerando che non si tratta di uno store qualunque, ma di quello che è certamente un punto di riferimento nel campo dei lavori domestici e di giardinaggio. Fondato in Francia nel 2013 e poi diffusosi in tutta Europa, ManoMano può contare sulla bellezza di 3000 partner sellers, per un catalogo complessivo con più di 4 milioni di prodotti e con articoli che coprono ogni possibile esigenza per la manutenzione e l’arredamento, dalla A alla Z!

Grazie a questa promozione, dunque, potrete portarvi a casa articoli di assoluta qualità come lo splendido letto contenitore Cangu’ Hi-Box nella sua colorazione in olmo naturale, che dagli originali 249,00€ sarà disponibile, salvo esaurimento scorte, a soli 184,51€, con un risparmio pari al 25%!

Realizzato in truciolato con spessore da 18mm e con una solida rete in acciaio a 12 doghe, il letto Cangu’ Hi-Box dispone di un ampio spazio sottostante alla rete che vi permetterà di conservare abiti, coperte o quant’altro al sicuro e in modo ordinato e pulito. Il vano ha infatti la straordinaria capienza di 635 litri, con una altezza interna di 27 cm, una lunghezza di 122 cm ed una lunghezza di 193 cm, garantendo così tanto spazio e pochissimo ingombro. Grazie poi alle potenti pistoni a gas da 800N per lato, il sollevamento della rete è semplice e privo di sforzo, garantendo il funzionamento del sistema di sollevamento anche con materassi di diversa tipologia e peso.

Un prodotto dal design semplice ed elegante, perfetto per arredare una camera da letto moderna in modo furbo e confortevole e che, come immaginerete, è comunque solo uno dei tanti articoli disponibili per questi eccezionali saldi ManoMano. Dunque, ricordandovi che le offerte saranno disponibili – salvo esaurimento scorte – fino all’8 febbraio, vi lasciamo alla nostra lista di articoli consigliati per l’acquisto, con l’invito a consultare anche le pagine del portale dedicate alle offerte, così che possiate scoprire tutte, ma proprio tutte le promozioni che ManoMano sta dedicando alla casa ed al fai da te.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!