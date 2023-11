Il Black Friday di ManhattanShop quest'anno comprende l'intero catalogo

Come ogni anno, con l'arrivo del Black Friday e del Cyber Monday, tantissimi store online propongono promozioni di ogni tipo, e tra questi possiamo annoverare anche ManhattanShop, e-commerce ben conosciuto dai nostri lettori, che quest'anno ha deciso di cambiare le carte in tavola e, anziché proporre alcuni dei suoi prodotti di punta in forte sconto, ha deciso di estendere le offerte all'intero catalogo dello store digitale.

Avete capito bene! Solo per la giornata di oggi, 24 novembre 2023, utilizzando il codice coupon: MHBLACK2023, otterrete il 15% di sconto sul vostro carrello e la spedizione gratuita.

L'unico vincolo è quello di raggiungere un minimo di spesa di 150€ nel carrello, in maniera tale da rendere valido il codice coupon, ma con la vasta scelta di prodotti tech presenti sui ManhattanShop, non sarà difficile trovare i regali giusti da acquistare, per il prossimo Natale, per amici e parenti.

Che siano complementi d'arredo con elementi tech, prodotti per l'ufficio, strumenti per il networking o accessori per smartphone, e smartwatch, il catalogo di ManhattanShop è ricco di prodotti pensati per soddisfare le esigenze di ogni cliente e, nel caso rimaniate a corto di idee, una comoda sezione dedicata ai Regali Di Natale, si prodigherà nel suggerirvi i migliori regali per i vostri cari.

Se invece, siete in cerca di articoli a prezzo ridotto, al di fuori del Black Friday, ManhattanShop offre una comoda sezione dedicata alle Promozioni In Corso, dove vengono costantemente introdotti nuovi prodotti scontati per un periodo di tempo limitato, in una lista sempre aggiornata e pratica da consultare.

Insomma, che sia per approfittare dell'intero catalogo in sconto durante il Black Friday, o per acquistare alcuni oggetti tech in sconto, ManhattanShop è uno degli e-commerce di riferimento per le vostre festività all'insegna della tecnologia.

N.B: Per ottenere lo sconto del 15% e la spedizione gratuita, durante la procedura d'acquisto utilizzate il coupon "MHBLACK2023" e controllate di aver accumulato almeno 150€ di spesa.