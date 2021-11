Il Black Friday Unieuro non si ferma! Galaxy S21 Plus ad un prezzo shock

Il Black Friday si è ufficialmente concluso ma, come abbiamo visto fin dalla mattinata di questo fine novembre, diversi portali stanno cercando di allungare il più possibile la data di scadenza delle offerte, con l’obiettivo non solo di consentire ai clienti di effettuare gli ultimi acquisti e continuare a risparmiare cifre notevoli, ma anche di permettere agli store di vendere le ultime scorte rimaste in magazzino.

A prolungare le offerte del Black Friday ci ha pensato Unieuro che, fino al 2 dicembre, continuerà ad offrire prodotti di elettronica in forte sconto, con le percentuali che ancora una volta superano la soglia del 50%, come nel caso del disco rigido esterno Seagate Expansion da 4TB, acquistabile a soli 74,99€.

Qualora invece siate alla ricerca di uno smartphone top di gamma, siete ancora in tempo per acquistare il Samsung Galaxy S21 Plus a 699,00€ invece di 1.079,00€. Quello di Unieuro è al momento il prezzo più basso della rete per questo specifico modello che, come saprete, costava molto di più fino a poco prima dell’entrata in vigore del Black Friday. Con la stessa cifra, fino a poche settimane fa acquistavate il modello base di Galaxy S21, il che rende questa un’occasione imperdibile per chiunque fosse interessato ad uno smartphone dalle specifiche all’avanguardia.

Come saprete, se si esclude il modello Ultra, il Galaxy S21 Plus è lo smartphone top di gamma del noto brand coreano, ma anche uno dei migliori smartphone in assoluto. Galaxy S21 Plus, infatti, viene scelto da chi vuole un dispositivo premium, dotato di materiali e rifiniture ricercate, un comparto fotografico eccellente e potenza a non finire, per non parlare poi del display AMOLED, che è sempre stato uno dei fattori a rendere le soluzioni Samsung un passo avanti alla concorrenza. A tal proposito, lo schermo è da 6,7 pollici con refresh a 120Hz, protetto dal Gorilla Glass Victus.

La potenza di elaborazione proviene dall’Exynos 2100, un chip che il produttore coreano si è fatto in casa, e dalla RAM LPDDR5 di tipo UFS 3.1. Se la potenza bruta di Galaxy S21 Plus potrebbe essere paragonata a molteplici altri dispositivi, non si può dire lo stesso per la qualità delle foto e video, dato che i 3 sensori posteriori gli permettono di essere ad oggi lo smartphone di riferimento per quanto concerne la multimedialità, in grado di scattare foto perfette anche al buio e registrare video stabilizzati ad alta risoluzione, risoluzione che potrete settare fino all’8K! Insomma, si tratta di uno smartphone che rimarrà ai vertici della categoria anche nei prossimi anni e poterlo acquistare, forse per la prima volta, ad un prezzo ragionevole dovrebbe spingere tutti gli appassionati a recarsi subito sulla pagina del prodotto e completare l’acquisto.

Chiaramente, questa non è l’unica offerta interessante rimasta attiva su Unieuro, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter visionare tutte le proposte esistenti. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

