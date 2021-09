Iliad, super promo anche a settembre e iPhone 13 a rate

Gli e-commerce non sono gli unici a proporre ottime offerte, dato che anche il noto operatore Iliad ha deciso di proporre quella che è attualmente una delle migliori offerte nel campo degli operatori telefonici, offrendo agli utenti la possibilità di risparmiare sul piano tariffario, godendo però di tanti giga da sfruttare per la navigazione in internet.

L’offerta, come vi abbiamo già segnalato in uno dei nostri articoli, vi permetterà di scegliere tre tipologie di piani, a partire da quello basico con solo minuti e SMS illimitati fino ad arrivare a quello che include ben 120GB al mese. Quest’ultimo sarà possibile attivarlo a soli 9,99€ al mese, mentre il piano con 80GB viene offerto a 7,99€, che scende a soli 4,99€ nel caso siate interessanti solamente ai minuti e SMS. Inoltre, in concomitanza con il prolungamento della promo, Iliad vi permetterà di acquistare il nuovo Apple iPhone 13 in 30 comode rate, potendo scegliere ovviamente il modello standard, il Mini, il Pro oppure il Pro Max.

Prezzi ottimi se consideriamo l’ammontare dei giga inclusi nella promozione, oltre alla qualità del servizio offerto da Iliad che lo rendono un operatore affidabile e con una grande copertura al livello nazionale. Inclusi nell’offerta ci sono poi servizi come “Mi richiami”, hotspot, nessuno scatto alla risposta e segreteria telefonica, molti dei quali vengono offerti a pagamento dai competitor. Inoltre, i costi rimarranno gli stessi per sempre e questo sarà sicuramente un altro fattore che invoglierà numerosi utenti ad affidarsi alla nota società francese. Detto ciò, qualora scegliate il piano con 120GB al mese, beneficerete anche del supporto 5G, a patto ovviamente di avere un dispositivo compatibile.

Come saprete, il 5G vi darà quella marcia in più nello scaricare o vedere contenuti ad altissima risoluzione, nonché la possibilità di dedicare parti di rete a servizi ben precisi. Sullo smartphone, ad esempio, sarà utile per evitare congestioni e blocchi dovuti ai molteplici dispositivi connessi in 4G, soprattutto in ambienti come gli aeroporti o centri commerciali. Insomma, se cercate un’offerta senza segreti e vincoli, quelle di Iliad sapranno soddisfarvi.

