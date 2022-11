Ci avviamo verso la chiusura di questa giornata di offerte all’insegna del Black Friday 2022 di Amazon, segnalandovi un’acquisto davvero sfizioso, che certamente incontrerà il favore non solo degli appassionati di gaming, sempre alla ricerca di soluzioni per rendere la propria postazione più bella ed accattivante, ma anche di chi, ad esempio, ha uno splendido angolo home cinema a cui, magari, vorrebbe dare una marcia in più.

All’interno della nostra ricchissima rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022, infatti, entra oggi a far parte anche lo splendido sistema di illuminazione LED, Zuukoo Smart, venduto originariamente a 55,98€, ma oggi in sconto ad appena 38,98€, e dunque con un risparmio netto pari al 30%!

Ottime per arricchire o abbellire una postazione dedicata all’intrattenimento multimediale, le lampade Zuukoo Smart, sono splendide, sia in termini di design che di luminosità, e vantano un sistema di controllo smart che vi permetterà di impostarne colori ed intensità in modo libero, tra una mezza infinità di sfumature.

Il controllo avviene tramite app annessa, scaricabile su smarpthone e tablet sia iOS che Android, ma il controllo può avvenire anche tramite un sensore integrato che, catturando l’audio circostante, modifica in tempo reale la luce, per adattarla all’esperienza visiva.

Dimmerabili e ben realizzare, queste lampade, in sintesi, cercano di replicare lo splendido effetto dei sistemi “Ambilight” di Philips, adattando, quindi, la luce ambientale in concomitanza di quanto visualizzato a schermo durante la visione di un film, un videogame o di una serie TV.

Ovviamente l’effetto è simile ma non identico, ma va anche considerato che per meno di 40 euro Zuukoo propone un set di due lampade dallo splendido design e dall’ottima realizzazione, disegnate per adattarsi facilmente a qualsiasi tipologia di postazione, in quello che è un prezzo decisamente molto contenuto ed appetibile.

Dulcis in fundo, trattandosi di luci LED, queste lampade consumano davvero poco, risultando così non solo belle da vedere, ma convenienti in tutti i sensi, giacché graveranno davvero poco sulla vostra bolletta, a prescindere da quale funzione, o preset i luci vogliate utilizzare (a proposito: 19 preset disponibili, per impostare le luci comodamente e senza sbattimenti!).

