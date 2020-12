Immortals Fenyx Rising, Limited Edition a meno di 40 euro!

Dopo avervi proposto l’arrivo delle ottime offerte Amazon dedicate ai giochi PS4, vi segnaliamo ora che sempre sullo store è disponibile anche un’ottima promozione per Immortals Fenyx Rising, sorprendente titolo Ubisoft carico di humor, azione ed esplorazione, oggi disponibile al prezzo incredibile si appena 39,99€, per altro in edizione Limited Edition!

Nato da una costola di Assassin’s Creed Odyssey, la cui ambientazione ha ispirato il team di sviluppo per un titolo tutto nuovo, Immortals Fenyx Rising è un gioco open world che, rifacendosi ad alcune delle meccaniche di Assassin’s Creed, si fonde a parte delle ottime trovate di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, calandoci in un’avventura nell’antica Grecia in cui affronteremo mostri, divinità e creature di ogni sorta.

Considerato, quanto meno alla sua presentazione, come un gioco a copia carbone dell’ultimo Zelda per Nintendo Switch, Immortals Fenyx Rising si è poi dimostrato un gioco non solo ben strutturato, ma anche fiero di una propria precisa identità ludica, artistica e narrativa, tale da aver raccolto subito una buona dose di voti positivi, tali da essersi meritato il titolo di “sorpresa di fine 2020”. Vasto, densissimo di attività, e con un sistema di gioco accessibile e immediato, Immortals Fenyx Rising è un titolo che non va affatto sottovalutato, come ci ha raccontato anche il nostro team di Game Division che, in sede di recensione, ha premiato l’ultima fatica Ubisoft con un sonoro 8,8!

Disponibile a prezzo scontato per quasi tutte le piattaforme, Immortals Fenyx Rising potrebbe costituire un regalo di Natale perfetto per i vostri cari o, perché no, a voi stessi. Un acquisto che, a questo punto, vi invitiamo a cogliere al volo, soprattutto considerando che non ci è dato sapere fino a quando l’offerta sarà disponibile. Detto questo, e prima di lasciarvi ai link diretti alle varie edizioni del gioco, vi ricordiamo che, qualora siate alla ricerca di altre idee regalo, potete far riferimento alla nostra ricca sezione dedicata proprio al Natale 2020, in cui troverete moltissimi spunti per i vostri doni di quest’anno!

