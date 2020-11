In occasione del Black Friday, il noto brand spagnolo specializzato nella vendita di occhiali da sole, Hawkers, ha deciso di tingersi di nero per accogliere nel suo store una nuova promozione 3×1 dedicata ad un numero quasi illimitato di prodotti. I termini dell’offerta sono abbastanza semplici, e dunque vi basterà soltanto acquistare tre o più modelli per non pagare quello più economico nel carrello.

Come da tradizione per il brand spagnolo, la selezione dei modelli è particolarmente vasta, e siamo sicuramente sicuri che troverete quello che soddisfa le vostre aspettative e il vostro stile, vista la grande varietà di prodotti in termini di forma e colore. Tra queste, vi consigliamo di dare uno sguardo ravvicinato al modello Chain Black, che si caratterizza come una montatura rettangolare con angoli arrotondati, e da lenti scure che vanno a diretto contrasto con la struttura metallica (in particolare acciaio inossidabile) color oro. Inoltre, la montatura presenta finiture piramidali in acciaio che consentono di ammorbidire la giunzione tra tempia e auricolare per un risultato estremamente elegante e minimalista. A tutto questo si aggiungono anche delle lenti di Eastman TR18, uno dei leader mondiali nella produzione di prodotti del genere, che vantano una protezione UV400 ossia quella più completa per combattere i raggi ultravioletti.

Ciò detto, ribadiamo ancora una volta che i prodotti targati Hawkers sono praticamente infiniti, quindi vi consigliamo di dirigervi verso la pagina dedicata per scoprire la vasta selezione del brand. Prima di concludere, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove potete trovare le ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto, date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

