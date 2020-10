Iniziano le promozioni degli Apple Days da MediaWorld!

Oltre alle offerte del Solo per Oggi, da MediaWorld è iniziata una nuova promozione, tutta dedicata ad Apple, che vi permetterà di acquistare molti articoli a prezzo scontato, oltre a poter usufruire di possibilità di finanziamento a tasso zero! L’iniziativa prende il nome di “Apple Days“, e sarà valida fino al 1 novembre, dandovi la possibilità di acquistare a prezzo scontato (e fino ad esaurimento scorte), alcuni dei più noti prodotti dell’azienda di Cupertino, come iPhone, MacBook, Apple Tv ed anche molti accessori.

Molte le proposte, ma vi suggeriamo di tenere gli occhi puntati su l’ottima offerta relativa ad iPhone 11 da 64 GB, in vendita a soli 699,00€, ovvero con uno sconto di 140€ rispetto al suo prezzo di listino! Caratterizzato da linee minimal e da un rivestimento oleorepellente disponibile in numerose colorazioni, iPhone 11 è equipaggiato con uno schermo LCD liquid retina HD da 6,1” con tecnologia IPS e un totale di 1792×828 pixel; mentre al suo interno troviamo un processore A13 Bionic Dual Core che, lavorando a stretto contatto con la memoria interna da 64GB, garantisce al telefono prestazioni di altissimo livello.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, iPhone 11 è dotato di una “semplice” doppia fotocamera, con tanto di interfaccia ridisegnata, che permette di passare da grandangolo ad ultra-grandangolo immediatamente, realizzando fotografie di ottima qualità e video incredibilmente definiti. La nuova modalità notte, completamente rivisitata, è inoltre in grado di rendere luminose anche le gli ambienti più bui, rendendo le foto nitide e definite anche senza bisogno di flash. A chiudere il quadro di uno smartphone ancora oggi consigliatissimo, ci pensano poi la potente batteria agli ioni di litio, che conferisce a questo smartphone anche 65 ore di autonomia senza la ricarica, nonché la presenza di una certificazione di impermeabilità IP68, che conferisce ad iPhone 11 la resistenza all’immersione in acqua ed alla polvere.

Insomma: un dispositivo con tutti i crismi che, tuttavia, è solo una delle proposte Mediaworld per i suoi “Apple Days” in cui, come detto in apertura, troverete anche altri dispositivi della Mela, nonché diversi ed utili accessori. Ecco perché, oltre a consultare la nostra lista di prodotti consigliati, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alla pagina relativa alla promozione, così che possiate consultare tutte le offerte disponibili nel dettaglio. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

