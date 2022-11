RTX 4090, PS5, Steam Deck, Xbox Series X e molto altro ancora: questi sono solo alcuni dei prodotti presenti nell‘incredibile giveaway Black Friday di Instant Gaming a cui è possibile partecipare in modo assolutamente gratuito. Un’opportunità da non farsi scappare assolutamente e che va ad aggiungersi alla caterva di altre offerte in circolazione per questo Black Friday 2022. Bando però ora alle ciance e vediamo insieme come partecipare a questo incredibilmente ricco giveaway di Instant Gaming per il Black Friday 2022!

Partecipare è decisamente facile e sono necessari pochissimi passi per tentare la fortuna. Come prima cosa vi basterà seguire il link seguente per raggiungere la pagina dedicata al giveaway di Instant Gaming. Una volta all’interno, dovrete eseguire uno fra determinati comandi per partecipare all’estrazione, come visitare il canale YouTube ufficiale del portale o seguirne l’account Instagram. Una volta ciò un avviso vi basterà cliccare il pulsante Partecipa in fondo alla pagina, che una volta cliccato vi confermerà che sarete regolarmente iscritti al giveaway del Black Friday 2022 di Instant Gaming e parteciperete alla sua ricchissima estrazione.

Se tenete particolarmente a fare vostro uno dei tanti prodotti offerti da Instant Gaming, vi farà decisamente piacere sapere che esistono anche ulteriori vie per incrementare le proprie chance di vittoria. Per farlo sarà sufficiente completare una serie di semplici azioni totalmente gratuite. Nulla di lungo e difficile: basterà infatti sfruttare tutta una serie di pulsanti già preparati per voi per seguire le pagine Twitter, Instagram, YouTube e Twitch di Instant Gaming. Inoltre, potete anche condividere il giveaway su Twitter e Facebook e scaricare l’estensione dedicata del browser per aumentare ancor di più le vostre possibilità di vittoria: anche in questo caso troverete i rispettivi tasti dedicati all’interno della pagina di Instant Gaming a semplificarvi il lavoro.

Questi i premi possibili per il giveaway Black Friday 2022 di Instant Gaming:

1 RTX 3090;

1 Steam Deck;

1 Nintendo Switch Oled;

1 PlayStation 5;

1 Xbox Series X;

1 Samsung Odyssey G5;

20 Gift Cards da 50 euro.

Da oggi, 21 novembre 2022, avete poco più di altri 3 giorni di tempo per partecipare al giveaway e tentare così la fortuna. Se vi sentite particolarmente fortunati, il nostro consiglio è ovviamente quello di partecipare il prima possibile, così da essere sicuri di non dimenticarsene.

