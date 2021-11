Intel Alder Lake 12a generazione, dove acquistarli al miglior prezzo

Recentemente, Intel ha presentato i nuovi processori di 12a generazione per PC Desktop dal nome in codice Alder Lake. Con la nuova famiglia di CPU, l’azienda statunitense punta a colmare il gap dalla controparte AMD, che negli ultimi anni è riuscita a creare soluzioni formidabili e dalle ottime prestazioni soprattutto in campo multithreading, riuscendo a fare meglio di Intel. A giudicare dai primi test, il comando della situazione sembra sia destinato a tornare nelle mani di Intel, dal momento che i nuovi Core i9-12900, Core i7-12700 e Core i5-12600 e, in futuro i Core i5-12400, hanno già dimostrato di avere prestazioni incredibili, con una differenza quasi abissale rispetto alle CPU delle passati generazioni.

A causa di diversi fattori, Intel negli ultimi anni si è limitata ad effettuare dei semplici aggiornamenti sulle CPU, a differenza di AMD che ha rivoluzionato il mercato dei processori con la presentazione dei primi Ryzen ma, come detto, la situazione potrebbe di nuovo ribaltarsi. Gli Intel Alder Lake di 12a generazione, infatti, non solo hanno ridotto il gap prestazionale con AMD in diverse circostanze e li hanno superati nel gaming, ma hanno migliorato ampiamente anche le prestazioni rispetto alla scorsa generazione. Di conseguenza, i nuovi processori verranno sicuramente presi in considerazione da numerosi utenti ed ecco perché elencheremo in questo articolo gli store che propongono le nuove CPU Intel al miglior prezzo.

Uno dei fattori che ha permesso a Intel di fare questo grosso salto in avanti è il processo produttivo a 10 nanometri che, almeno teoricamente, dovrebbe garantire un’efficienza migliore e consumi più bassi. Tra le principali novità della nuova architettura ibrida vi è poi il “Thread Director“, ovvero un sistema intelligente che farà passare la potenza di calcolo richiesta dalle applicazioni minori sui core più efficienti, mentre le operazioni più impegnative verranno elaborate dai core ad alta potenza. Secondo Intel, questa ottimizzazione funzionerà meglio sul nuovo Windows 11 e ciò non sorprende visto che l’ultimo sistema operativo di Microsoft nasce ottimizzato per questo tipo di architettura.

Gli Intel Alder Lake di 12a generazione, quindi, si apprestano a diventare i nuovi processori da gaming, in particolare i vari Core i5-12600K/KF, che si confermano ancora una volta CPU dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Inoltre, la nuova architettura di Intel supporta le RAM DDR5, alzando l’asticella delle prestazioni anche per quanto concerne lo sfruttamento delle memorie. Insomma, l’azienda statunitense ha svolto un lavoro sublime con i processori di 12a generazione, mettendo AMD di nuovo in difficoltà. Qui di seguito quindi vi segnaliamo gli store dai quali acquistare le nuove CPU Intel al miglior prezzo.

Intel Alder Lake 12a generazione al miglior prezzo

