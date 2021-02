iPhone 12 a meno di 800€ nelle offerte imperdibili di eBay

Febbraio è partito in quarta e il merito va chiaramente ai vari store online, i quali non si stanno trattenendo nel proporre le loro nuove tornate di offerte, specie considerato il gran fervore che si sta creando con l’avvicinarsi della festa di San Valentino. In tutto ciò, le offerte imperdibili di eBay giocano un ruolo fondamentale, con il portale che mette a disposizione sempre una marea di prodotti a prezzi stracciati.

Parlando, poi, delle offerte di oggi, tra le varie proposte del portale quella che certamente vale la vostra attenzione è l’ottima proposta relativa al nuovissimo Apple iPhone 12 che, sebbene sia già stato protagonista in diverse occasioni sulle nostre pagine, non è mai stato proposto ad un prezzo così basso, dal momento che scendiamo sotto la soglia psicologica degli 800€ ed è acquistabile a soli 789,00€. Si tratta di un risparmio di ben 150€, il che è ancora più incredibile se teniamo in considerazione che si tratta di un dispositivo presentato solo pochi mesi fa e niente di meno che dalla Apple, azienda che, come ben sappiamo, tende a scontare i suoi prodotti in maniera molto lenta.

Un prezzo certamente ottimo anche se, va detto, la disponibilità è molto bassa e ci sono buone probabilità che nel giro di poche ore lo stock termini, quindi suggeriamo di approfittarne qualora stavate aspettando un calo di prezzo importante sulla variante meno costosa da 64GB. Proposto in colorazione nera, iPhone 12 monta il nuovo processore A14 Bionic, ancora più potente rispetto al già velocissimo A13 presente nel modello precedente, e un nuovo comparto fotografico che raggiunge risultati mai visti finora su uno smartphone, soprattutto lato video, rendendolo lo smartphone perfetto per gli amanti delle riprese.

Esteticamente raffinato, vanta un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, una doppia fotocamera da 12MP con la quale potrete registrare video anche in HDR con Dolby Vision, certificazione IP68 e tutte le ultime tecnologie avanzate, come la ricarica wireless. Lato connettività, troviamo ovviamente il supporto al 5G che, connessione permettendo, vi permetterà di scaricare film in pochissimi minuti o guardare streaming in alta definizione. Insomma, un vero top di gamma a cui non manca nulla, fatta eccezione del caricabatterie assente nella confezione (cosa che sembra stia diventando popolare negli ultimi smartphone), ma riteniamo che l’offerta sia abbastanza grande da rendere questa mancanza un fattore di poca importanza.

Insomma, le offerte imperdibili di eBay non deludono mai e oggi potete acquistare l'ultimo dispositivo Apple ad un prezzo molto più ragionevole.

