iPhone 12 da 128GB a meno di 900€ su Amazon!

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo smartphone ed avete pensato di puntare su un modello Apple, sarete felici di sapere che Amazon ha appena abbassato il prezzo sull’ultimo gioiellino prodotto dall’azienda di Cupertino, l’iPhone 12, proponendo la variante da 128GB al prezzo più basso di sempre!

Senza girarci intorno, si tratta di un’occasione imperdibile per coloro che attendevano con ansia una riduzione di prezzo importante su questo specifico modello, acquistabile sul colosso dell’e-commerce ad un prezzo persino inferiore rispetto alla variante da 64GB, dato che potete portarvelo a casa non ai soliti 989,00€, bensì a 899,00€, cifra che proietta lo smartphone 5G più venduto al mondo sotto la soglia psicologica dei 900€.

Caratterizzato da un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, l’iPhone 12 migliora ancora di più le già incredibili prestazioni offerte dal processore A13 Bionic del modello precedente, presentando il nuovo A14 Bionic, che vanta tra le performance migliori del mercato! Resistente e dal design ricercato ed elegante, iPhone 12 è uno smartphone che non conosce compromessi, a cominciare dal form factor che ne garantisce una maneggevolezza adatta a qualsiasi mano, fino ad arrivare agli aspetti tecnici come la fotocamera, la quale ha permesso al brand di alzare ulteriormente l’asticella in questo settore. Perfetto come cameraphone, iPhone 12 può contare su uno dei migliori comparti fotografici del settore mobile, in grado di scattare foto con una qualità tale da mettere quasi in ginocchio una buona fotocamera digitale, per non parlare dei video che godono di una stabilizzazione eccellente.

Come saprete, i minimi storici di Amazon tendono a durare poche ore, se non addirittura pochi minuti in alcuni casi, quindi se stavate prendendo in considerazione di aggiornare il vostro smartphone con un modello Apple di ultima generazione, non potete lasciarvi sfuggire questa occasione davvero formidabile, che vi farà acquistare il tanto desiderato iPhone 12 in variante da 128GB al prezzo più basso di sempre. Detto ciò, rimane valido il consiglio di iscrivervi, qualora non l’abbiate ancora fatto, ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

