iPhone 12 Mini nuovamente ad un prezzo shock su eBay!

Continuiamo questa giornata con la quotidiana rassegna delle migliori offerte, segnalandovi appunto l’iniziativa de “Gli Imperdibili” eBay, che permette a tutti gli interessati di acquistare tantissimi prodotti hi-tech a prezzi praticamente stracciati. Nella promozione di quest’oggi, infatti, troverete smartphone, smart TV, climatizzatori e tanto altro ancora, con sconti che possono raggiungere la percentuale del 50%.

La lista dei prodotti promozionati è – come sempre – vastissima, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta dedicata all’iPhone 12 Mini. Si tratta di uno smartphone che propone le medesime caratteristiche tecniche dei fratelli maggiori, ma è disponibile ad un prezzo nettamente inferiore. Infatti, attualmente è disponibile a 679,90€ anziché 759,90€. Con il codice sconto “PITEURO2020”, già segnalato in uno dei nostri precedenti articoli, il prezzo di vendita passa a 629,90€ grazie ad uno sconto extra di ben 50€.

L’IPhone 12 Mini possiede innanzitutto un display Super Retina XDR OLED con una diagonale di ben 5,4 pollici e una risoluzione di 2340 × 1080 pixel. Come specificato precedentemente, questo dispositivo vanta gli stessi componenti di iPhone 12, infatti possiede un processore Apple A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione, abbinato a 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna.

Il comparto multimediale, invece, saprà stupirvi poiché questo smartphone vanta una doppia fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo e grandangolo, in grado di catturare ottime fotografie in qualsiasi circostanza, anche quando la luce non è favorevole. La fotocamera frontale è di ottimo livello, perché possiede le funzionalità Deep Fusion, Smart HDR 3 e la registrazione in Dolby Vision. Completano, infine, la scheda tecnica Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e il 5G per navigare alla massima velocità possibile, nelle città coperte da tale tecnologia.

Insomma, l’iPhone 12 Mini è uno smartphone incredibile perché rappresenta il compagno ideale per qualsiasi utente e vanta un rapporto qualità/prezzo ottimale. Ciò detto, senza indugiare oltre, vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista completa dei prodotti in promozione. Prima di passare alla nostra selezione, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: Alcuni articoli sono compatibili con il codice sconto “PITEURO2020”, motivo per cui vi consigliamo di inserirlo in cassa durante la fase d’acquisto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!