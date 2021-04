Iscriviti ad Amazon Prime Student: i vantaggi di Prime a metà del prezzo!

Dopo avervi proposto le prime e imperdibili offerte della giornata, vi segnaliamo ora un’occasione davvero eccezionale, dedicata a tutti gli studenti del nostro paese. Qualora non ne siate ancora a conoscenza, vi segnaliamo infatti che è disponibile anche in Italia il servizio “Amazon Prime Student“, ovvero una formula di abbonamento Prime che Amazon ha riservato agli studenti universitari e non e che, al prezzo di soli 18 euro l’anno e con i primi 90 giorni gratuiti, offre tutti i vantaggi di un classico abbonamento Amazon Prime. Insomma, gli stessi vantaggi ma alla metà del prezzo!

Grazie a Prime Student, dunque, gli studenti potranno godere di tutti i vantaggi offerti dal servizio premium di Amazon, potendo anche testare il servizio grazie ad una prova gratuita della durata di ben 90 giorni, al termine dei quali sarà possibile proseguire l’abbonamento al costo mensile di 18 euro, o annullare la prova senza alcun costo aggiuntivo. Con Prime potrete accedere davvero ad un mondo di servizi e contenuti, oltre al vantaggio più noto offerto dall’abbonamento, ovvero quello relativo alle spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi che Amazon offre su tantissimi prodotti a catalogo. Oltre a ciò, grazie a Prime e Prime Student avrete anche accesso a:

Come capirete, si tratta di un’occasione davvero eccezionale che, pertanto, vi suggeriamo di cogliere al volo, a patto ovviamente che siate studenti e non siete mai stati abbonati Amazon. Per cominciare, non dovrete far altro che visitare la pagina del servizio o, in alternativa, cliccare sul banner qui sotto per cominciare il tuo periodo di prova completamente gratuito!

Prima di lasciarvi alla sottoscrizione del vostro abbonamento Prime Student, vi ricordiamo, ancora una volta, che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!