Se state pensando di acquistare degli auricolari dal rapporto qualità/prezzo davvero interessante, sarete felici di sapere che potete trovare il modello Jabra Elite 7 Pro in super sconto su Amazon! La piattaforma ha in ribasso ancora moltissimi articoli interessanti, dal tech fino alla cura della casa, ma abbiamo deciso di menzionarvi questo prodotto Samsung, in quanto si tratta di uno dei più validi ad appena 129,98€ invece di 199,99€, per uno sconto del 35%!

Grazie alla Cancellazione attiva del rumore, gli auricolari ultra compatti vi garantiscono un suono ricco e potente ma, ancora più importante, vi faranno immergere completamente nei vostri brani musicali preferiti. Trattandosi di una promozione davvero interessante, che potrebbe terminare da un momento all’altro, vi consigliamo a portare a termini il vostro acquisto il prima possibile!

Gli auricolari true wireless Jabra Elite 7 Pro sfruttano l’ottima tecnologia Jabra MultiSensor, in grado di offrirvi eccezionali prestazioni di ascolto e di chiamata ovunque vi troviate. Non solo potrete utilizzare l’ottima cancellazione attiva del rumore, che abbiamo citato nell’introduzione, ma avrete la possibilità di regolarla al meglio in base alle vostre specifiche preferenze e ai rumori che vi circondando. Grazie alla tecnologia HearThrough, inoltre, gli auricolari captano attentamente i suoni intorno a voi e decidono automaticamente quale riprodurre nelle vostre orecchie.

Inoltre, i microfoni e sensori conduzione ossea vi garantiscono chiamate avanzate, sempre al meglio della qualità. In questo modo, non dovrete temere di non poter avviare una telefonata o call lavorativa anche mentre siete fuori casa o dall’ufficio. Ovviamente un audio eccezionale non è nulla senza il massimo comfort, per questo il brand si è premurato di ridurre le dimensioni degli auricolari, assicurandovi una vestibilità ancora più comoda. La loro autonomia è un altro punto a favore: potrete utilizzarle per ben 8 ore ininterrotte e, in più, la custodia vi assicurerà addirittura fino a 30 ore.

