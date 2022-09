Finalmente è arrivato un dispositivo Amazon utile sia per la lettura, sia per la scrittura e, non meno importante, a un prezzo davvero molto interessante. Il Kindle Scribe, da poco presente sullo store, è una vera novità sul mercato: è piccolo, compatto e super versatile! Al momento, potrete portarlo a casa al costo di 369,99€, un prezzo davvero interessante per un articolo utile e comodo da sfruttare, per lavoro e per studio.

Il prodotto in questione è la risposta alle vostre necessità, in particolare modo se state cercando un dispositivo perfetto per studiare e prendere appunti rapidamente, a un costo davvero molto vantaggioso! Inoltre vi informiamo che, nel caso la possediate, potrete acquistarlo comodamente con la vostra Carta del docente, essendo un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon.

Grazie a Kindle Scribe, potrete leggere e scrivere proprio come sulla carta stampata: il nuovo dispositivo, infatti, è dotato del primo schermo al mondo da 10,2″, a 300 ppi e antiriflesso, con tecnologia Paperwhite. Ciò significa che, toccando il display oppure passandoci sopra la penna basic inclusa nell’acquisto, avrete il piacevole feedback che contraddistingue un foglio o un libro. Avrete la possibilità di prendere appunti direttamente su milioni di titoli presenti nel Kindle Store, aggiungendo le note sui vostri articoli preferiti direttamente con la vostra penna.

Tutte le note, vengono poi organizzate automaticamente per ogni singolo libro, così da permettervi di sfogliarle, rivederle ed esportarle via e-mail nel formato che preferite, grazie alla sezione dedicata. Potrete creare taccuini, diari e liste, scegliendo tra i diversi layout disponibili (a righe, a quadretti, elenco puntato e molti altri) e, ovviamente, potrete vedere i vostri documenti e modificare le note digitali in qualsiasi momento.

Ulteriore vantaggio del Kindle Scribe, potrete leggere e scrivere comodamente, sia di giorno sia di notte grazie all’ampio schermo ad alta risoluzione di Kindle Scribe. In più, potrete personalizzare la vostra esperienza di lettura con la tonalità della luce regolabile e i caratteri di dimensioni maggiori o minori. Non meno importante, con una singola ricarica tramite USB-C, la batteria offre un’autonomia di diversi mesi per la lettura e di diverse settimane per la scrittura, mentre la penna basic non richiede alcuna ricarica!

Invece, nel caso stiate cercando qualche articoli in super sconto, nel corso del mese di ottobre e in vista del Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

