Laptop ASUS RX571GT scontato di ben 100 euro su Amazon!

Passato il weekend con la notizia delle nuova scheda madre A520 e con il lancio del loro ultimo modello di router firmato ASUS TUF, ASUS torna a far parlare di sé grazie all’offerta speciale su uno dei suoi modelli di laptop. Su Amazon è infatti possibile acquistare il laptop ASUS RX571 al prezzo scontato di 1.299,00€, rispetto ai 1.399,00€ di prezzo di listino.

Equipaggiato di un monitor da 15,6″FHD NanoEdge, con colori vividi e uniformi, il laptop ASUS RX571 è inoltre dotato una cornice di soli 7.4 mm per un coinvolgimento totale risultando dunque perfetto non solo per lo studio, ma anche per chi cerca ottime prestazioni per la produttività e l’intrattenimento di tutti i giorni.

Supportato da un processore Intel Core i7 di nona generazione, Laptop ASUS RX571 monta 16 GB di RAM, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 e un’unità SSD PCIe da 512 GB con memoria opzionale Intel Optane da 32 GB, che accelera i tempi di caricamento delle applicazioni e riduce i tempi di avvio e di ripresa. Il sistema di raffreddamento è composto da una doppia ventola che incorpora due condotti termici, in modo da mantenere sempre alte le prestazioni della macchina. A completare il sistema di raffreddamento, vi segnaliamo la presenza dell’ASUS IceCool Technology grazie alla quale la superficie d’appoggio dei polsi rimarrà tra i 28° C e i 35° C mantenendo il massimo comfort anche dopo lunghe ore di utilizzo.

Il Laptop inoltre è dotato di una porta HDMI, 2 porte USB-2 e di altrettante USB-3, in modo da rendere la compatibilità fra i dispositivi molto più semplice e veloce. Per quanto riguarda la tecnologia audio, la squadra ASUS Golden Ear in collaborazione con il team Harman Kardon, ha realizzato una tecnologia di amplificazione intelligente che offre un suono più forte senza distorsioni e un software che assicura la migliore esperienza audio. Vi segnaliamo inoltre la presenza di una webcam da 720P, in grado di effettuare videochiamate ad alta definizione.

Insomma ASUS RX751 è veramente una macchina in grado di diventare il nostro miglior compagno nella nostra quotidianità, dimostrandosi versatile, pratico e veloce. Non sfruttare questo calo di prezzo sarebbe veramente un’occasione sprecata!

>> Clicca qui per acquistare Laptop ASUS RX571 <<

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!