Se volete migliorare l’esperienza di gioco, abbinando alla vostra PS5 un paio di cuffie gaming wireless realizzate direttamente da Sony, allora ecco l’offerta che non dovreste lasciarvi sfuggire. Vi informiamo, infatti, che Amazon sconta per la seconda volta le fantastiche Sony INZONE H7, permettendovi di acquistarle per la prima volta sotto i 200€, esattamente a soli 179,39€, a seguito di uno sconto del 22%.

Parliamo di cuffie appartenenti alla nuova gamma prodotti di Sony, ossia la INZONE, le cui soluzioni strizzano l’occhio al mondo del gaming, in particolare a quello PC e PS5. Abbiamo avuto l’occasione di testare le Sony Inzone H9, le top di gamma tra le varie proposte, e siamo rimasti soddisfatti della qualità audio di queste cuffie. Il modello meno costoso, quello proposto da Amazon in questa occasione, è persino migliore se si tiene conto della sola autonomia, dato che parliamo di 40 ore d’utilizzo contro le 32 del modello più blasonato.

Per far sì che la qualità audio sia buona e per sfruttare appieno la tecnologia proprietaria 360 Spatial Sound, che permette agli effetti sonori di film e giochi di provenire dalla giusta direzione, le Sony INZONE H7 utilizzano un unico ma grande diaframma, capace di riprodurre le frequenze basse e alte. Il 360 Spatial Sound funzionerà anche nei contenuti stereo a 2 canali, visto che gli algoritmi convertiranno la fonte originale in un suono surround a 7.1 canali. Ma non è tutto, poiché queste cuffie Sony vi consentiranno di ottimizzare l’audio in base alla forma del vostro orecchio, grazie all’app 360 Spatial Sound Personalizer.

Con il supporto al Bluetooth e alla connessione wireless simultanea, avrete modo di rispondere alle chiamate senza compromettere la connessione senza fili. Come anticipato, tra i punti forti di queste cuffie vi è anche l’autonomia, avvalorata dalla presenza della ricarica rapida, che permette di ottenere 1 ora di autonomia con soli 10 minuti di ricarica. Ciò detto, vi ricordiamo che le Sony INZONE H7 sono compatibili con le funzioni speciali di PS5, il che significa che potrete godere dei suoni immersivi della tecnologia Tempest 3D AudioTech.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

