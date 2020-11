Le migliori offerte LEGO del Cyber Monday

Il Black Friday è ormai concluso, ma c’è ancora tempo per un un’ultima giornata di shopping compulsivo all’insegna di sconti e promozioni, lo sa bene Lego che, pur non rientrando di diritto tra i prodotti più tipici del Cyber Monday (giornata tradizionalmente dedicata alle offerte tecnologiche), ha comunque pensato di offrirci un’ultima piccola occasione di acquisto, con alcuni dei suoi set venduti a prezzi scontati e, per questo, da cogliere al volo!

Del resto, con il Natale che è ormai alle porte, che c’è di meglio che regalare (o regalarsi) un bel set Lego? Probabilmente nulla! Ed ecco perché vi invitiamo a cogliere al volo questa ottima promozione, specie considerando che dal suo avvio in mattinata alcuni set sono già andati esauriti, ed è plausibile che la stessa sorte possa toccare anche ad altri degli ottimi prodotti in sconto!

Prima di lasciarvi alle offerte, tuttavia, ci preme ricordarvi che sullo store è ancora attiva la promozione – già offertavi nel corso del Black Friday – che vi darà la possibilità di ottenere un set in regalo co acquisti superiori a 150€! Arrivando alla soglia di acquisto stabilita, infatti, potrete ricevere anche oggi un grazioso set esclusivo dedicato alla celebra opera “A Christmas Carol” di Charles Dickens, e raffigurante un piccolo diorama con protagonisti Ebenezer Scrooge, il suo sfortunato dipendente Bob Cratchit ed il figlio di questi, il piccolo Timmy. Il set è piccolo ma splendido e poggi su quella che è una rappresentazione (ovviamente in Lego) del libro di Dickens, considerato un classico senza tempo del periodo natalizio.

Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo di seguito quelli che sono i prodotti Lego in offerta per questo Cyber Monday, ricordandovi che i prezzi qui proposti saranno validi solo fino al 30 novembre o comunque fino all’esaurimento delle scorte! Infine, vi suggeriamo di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. La seguente lista non comprende i prodotti in promozione che attualmente risultano esauriti.

Set Lego in offerta per il Cyber Monday

