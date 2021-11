Le migliori offerte sui seggiolini auto del Black Friday 2021

Amazon anche quest’oggi ha inaugurato una serie di promozioni legate al Black Friday 2021, che permettono agli interessati di acquistare molteplici articoli, appartenenti alle più disparate categorie del portale, a prezzi decisamente contenuti. In questo articolo, dunque, vogliamo illustrare le migliori offerte sui seggiolini auto.

I seggiolini auto sono indispensabili poiché permettono di aumentare il livello di sicurezza dei piccoli in auto, oltre a consentire di migliorare il comfort durante qualsiasi viaggio, sia di lungo che di breve tratta. Per questo motivo, Amazon ha messo a disposizione tantissimi articoli ma, tra le varie offerte, vogliamo consigliarvi quella dedicata al seggiolino Cybex Silver. Solitamente venduto a 179,95€, ora è disponibile a “soli” 99,89€ oppure 5 rate mensili di Amazon da 19,98€, grazie ad uno sconto del 44% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 80,06€.

Stiamo parlando di una delle migliori soluzioni attualmente in circolazione, adatta soprattutto per i bambini con un età compresa tra i tre e i dodici anni, e con un peso dai 15 ai 36 chilogrammi. È pienamente compatibile con tutte le vetture provviste di agganci Isofix, ma invitiamo a verificare il corretto supporto sul sito del produttore.

Questo seggiolino, come la maggior parte dei prodotti di questa categoria, garantisce una sicurezza ottimale agli impatti laterali e alla testa. Invece, per migliorare il comfort durante un viaggio, l’articolo in questione vanta un poggiatesta pienamente regolabile in undici posizioni, mentre lo schienale è reclinabile in sole tre punti. Naturalmente, tutti i componenti in stoffa sono lavabili in lavatrice (30 gradi centigradi).

Insomma, un prodotto assolutamente consigliato per tutti coloro che desiderano acquistare un seggiolino per auto. Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi suggeriamo come sempre di dare uno sguardo agli altri articoli in sconto all’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le proposte di Amazon adatte alle vostre esigenze!

