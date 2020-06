Le offerte del giorno eBay: smart TV LG 43UM7450 4K da 43″ a soli 289 euro!

Nei giorni passati vi abbiamo già parlato delle grandi promozioni che sta attuando eBay con i suoi prodotti in catalogo, come la promozione sull’abbigliamento da donna oppure sulle offerte Tech che riguardano le smart tv Samsung, nonché quelle relative alle console ed i videogiochi. Oggi invece vogliamo parlarvi delle nuove offerte del giorno, che vi consentono di acquistare una vasta gamma di prodotti con dei super sconti, il tutto con spedizione gratuita!

Le offerte sono davvero numerose e spaziano dai prodotti per la casa, sino all’abbigliamento, con un occhio di riguardo ai prodotti tech più cliccati e desiderabili, come console, smart tv, monopattini elettrici e tanto tanto altro! Offerte numerose ed intriganti e tra le varie val sicuramente la pena segnalarvi quella relativa all’ottima smart tv LG 43UM7450 4K da 43″ che, grazie a questi sconti, potrà essere vostra allo sbalorditivo prezzo di 289,00€ contro i 549,00€! Dotata di intelligenza artificiale AI ThinQ che la rende compatibile con Google Assistant ed Alexa, offre una qualità delle immagini davvero eccezionale, grazie soprattutto all’ampio pannello IPS 4K che, oltre a rendere le immagini più realistiche, definite e con colori intensi, permette una precisione cromatica da qualsiasi angolazione. Anche dal punto di vista acustico, la LG 43UM7450 4K da 43″ si conferma una garanzia, grazie ad un suono ricco, impeccabile e potente. Insomma, una TV davvero eccezionale le il cui design, sottile e moderno, arricchirà anche l’arredamento del vostro angolo dedicato all’intrattenimento.

Un prodotto imperdibile che, venduta a soli 289,00€, è solo una delle imperdibili promozioni di questa mattinata di sconti eBay, motivo per cui – oltre alla nostra tipica proposta di prodotti in offerta – vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata alle promozioni del giorno, così da poter constatare con i vostri occhi l’ampio campionario di prodotti scontati. Tuttavia, prima di lasciarvi al catalogo di offerte di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Le migliori offerte del giorno

Tutte le categorie

