Foppapedretti è un marchio storico, sinonimo di prodotti di qualità. Se state cercando qualche offerta interessante sui prodotti per la casa del famoso brand italiano, magari sfruttando i migliaia di sconti fatti da Amazon in occasione del Prime Day siete parecchio fortunati: alcuni dei prodotti Foppapedretti più famosi sono infatti in forte sconto, ma non dovete lasciarveli scappare: rimarranno in offerte ancora per poche ore!

Tra i prodotti in sconto troviamo assi da stiro, stendibiancheria di diverse dimensioni e adatti a varie situazioni, appendiabiti e tanto altro. Abbiamo scelto per voi le offerte più interessanti, che vi riportiamo qui sotto. Buono shopping!

Asse da stiro Assai e Stiramaniche

L’asse da stiro Assai è un grande classico di Foppapedretti e in occasione del Prime Day la colorazione naturale va in sconto a un prezzo davvero interessante, di 109,99€. L’asse da stiro ha una struttura in legno di faggio, robusto e maneggevole; una volta chiusa occupa davvero poco spazio e può essere riposta praticamente ovunque, grazie a uno spessore di soli 14cm e un’altezza di 115cm. Aperta permette di scegliere tra tre diverse altezze (85, 88 o 91cm) e mette a disposizione una superficie di 101cm per lo stiro. In offerta oggi troviamo anche lo Stiramaniche, accessorio perfetto per stirare con facilità le maniche di giacche e camicie, con una base in lego di faggio che offre un’ottima solidità.

Stendibiancheria Ursus, Gulliver e Allungo

Se vi serve uno stendibiancheria di alta qualità, Foppapedretti ha moltissimi modelli tra cui sicuramente troverete quello che fa per voi. Tutti gli stendibiancheria hanno una struttura in legno di faggio, sono richiudibili per occupare poco spazio quando non vengono usati e sono dotati di ruote, per facilitarne lo spostamento. In offerta a prezzi difficili da farsi scappare troviamo i modelli Gulliver, che mette a disposizione 27 metri di filo utile per stendere ed è in sconto a 111,99€, Supergulliver, che offre 35 metri di filo utile e una parte a cui appendere le camicie ed è acquistabile a 127,99€, Ursus, che con i suoi 164cm di altezza è perfetto per stendere le lenzuola ed è disponibile a 146,99€ e Allungo, ideale per la biancheria più ingombrante grazie a un’altezza di 128cm e una lunghezza di ben 3 metri, in offerta a 219,99€.

Stendino Stendipiù e Plus

Gli stendibiancheria Ursus, Gulliver e Allungo sono comodi e funzionali, ma necessitano di spazio che non sempre si ha: in queste occasioni i modelli Foppapedretti Stendipiù e Plus sono un’ottima soluzione, dato che occupano pochissimo spazio e sono perfetti anche da portare in vacanza. Stendipiù è uno stendino pieghevole estendibile a due altezze, 87,5cm o 131cm, e ha una base grande 63 x 51 cm. Da chiuso è spesso solamente 12 cm, quindi può essere riposto praticamente dappertutto. Foppapedretti Plus è invece uno stendino da calorifero che fa anche da umidificatore, dotato di sei bacchette estraibili indipendenti. Una volta chiuso occupa pochissimo spazio ed è perfetto per le vacanze, specialmente al mare, quando per esempio si devono mettere ad asciugare i costumi dopo una giornata in spiaggia.

Appendiabiti Snake e indossatore

Tra gli accessori per la casa di Foppapedretti non ci sono solo assi da stiro e stendibiancheria, ma troviamo anche appendiabiti e indossatori, comodissimi da avere nella propria cabina armadio o in camera da letto, magari per appendervi i vestiti che si indosseranno il giorno seguente al lavoro. Tra le offerte di questo Amazon Prime Day 2022 troviamo, a prezzi molto interessanti, l’appendiabiti Snake e l’Indossatore, entrambi scontati e disponibili rispettivamente a 159,99€ e 81,99€. L’appendiabiti Snake è alto ben 177cm e quindi è perfetto per qualsiasi capo, compresi gli abiti lunghi. È richiudibile in modo che occupi poco spazio quando non utilizzato, con uno spessore di 14cm, ha una struttura in legno di faggio molto resistente, la barra portaabiti è in acciaio e ci sono quattro ruote per spostarlo facilmente. L’Indossatore è più piccolo, con un’altezza di 103cm, ma risulta ottimo per pantaloni, magliette, giacche e camicie grazie alla spalla integrata e gonne, sfruttando le apposite pinze regolabili. È dotato di un comodo svuotatasche e la base fa da portascarpe, mentre le quattro ruote permettono di muoverlo con facilità.

