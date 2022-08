Nostalgici del gaming ed appassionati Lego, adunata! Perché il momento che molti di noi attendevano con ansia è finalmente arrivato! Vi segnaliamo, infatti, che sullo store ufficiale Lego (ed attualmente solo lì!) è disponibile lo splendido set che la casa di Billund sta dedicando al leggendario Atari 2600!

Stiamo parlando di un set che, come quello già prodotto e dedicato al NES, riproduce fedelmente la classica console della casa americana, riproducendo fedelmente anche alcune delle cartucce dei titoli più famosi mai prodotti!

Un set straordinario, realizzato in ben 2532 pezzi, e disponibile all’acquisto al prezzo di 239,99€! Certo non pochi, ma sicuramente giustificati visto il set e la quantità assurda di dettagli di questo splendido prodotto da collezione!

Riprendendo appieno la forma, le dimensioni ed anche il design del classico Atari 2600, questo set include una moltitudine di dettagli di pregio, come il colore marrone della livrea, originariamente impreziosita da degli inserti in legno, o il classico joystick, qui non solo perfettamente riprodotto, ma anche dotato di parti mobili, per una riproduzione fedelissima e accattivante.

Il set, inoltre, come detto in apertura include anche 3 riproduzioni in mattoncini di altrettanti titoli classici, ovvero Asteroids, Centiede e Adventure che, oltre alle cartucce, sono anche rappresentati da 3 mini diorama, che richiamano a grandi linee i concept dei 3 giochi.

Le cartucce possono essere persino inserite nella console, ed al loro inserimento un pannello mobile della console rivelerà un comparto segreto, contenente una scena di una cameretta in stile anni ’80, per un richiamo nostalgico ai tempi che furono.

Insomma, stiamo parlando di un set da costruire davvero con tutti i crismi, perfetto per qualsiasi appassionato di gaming, ma anche collezionabilissimo per qualunque fan del marchio Lego! Un set che, quasi certamente, finirà presto con l’andare esaurito e, per questo, vi invitiamo a non indugiare troppo, e ad effettuare subito il vostro acquisto tramite l’apposita pagina prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!