Se state pensando di sostituire il vostro sistema di illuminazione casalingo, non solo con lo scopo di rinnovare luci e lampade, ma anche in ottica risparmio energetico, vi consigliamo di dare un’occhiata alle offerte Leroy Merlin. Lo store si è attivato proprio in tal senso, proponendo ottime soluzioni di illuminazione a prezzi particolarmente vantaggiosi e solo per poco!

Gli sconti contenuti in questo catalogo arrivano fino al 30% e sono avvalorati dal fatto che cambiare luci e lampade con modelli a basso consumo è fondamentale, ora più che mai. Come saprete i rincari energetici degli ultimi mesi hanno aumentato non poco i costi in bolletta, pertanto dotarsi di soluzioni a basso consumo non può che rivelarsi vantaggioso, in particolare modo in vista del pieno inverno.

Passare a una luce a LED si può ottenere una riduzione dei consumi fino all’85%. Leroy Merlin ha molto da offrire in tal senso, con numerose lampade da esterno, da scrivania e faretti pronti a venire in vostro soccorso, pur non rinunciando a una luce potente. Oltre alle classiche lampadine, la selezione include svariate soluzioni smart con alcune proposte appartenenti alla gamma Hue di Philips, tra le più acquistate in assoluto, a prezzi che partono da circa 20€.

Potrete risparmiare anche tramite ventilatori a soffitto con modalità invernale. In questo caso le proposte sono forse ancora più ampie e convenienti, dal momento che troverete ottimi prodotti per molto meno di 100€. Insomma, le occasioni per diminuire i costi in bolletta sono davvero tante e, come detto, potrete cogliere il momento anche per rinnovare il vostro sistema di illuminazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

