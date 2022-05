Se siete alla ricerca di un’ottima bicicletta elettrica a un prezzo scontato, vi consigliamo di approfittare dello sconto di cui gode l’eccezionale modello Lexgo e-Bike City. Solo entro questa sera potrete acquistare questo prodotto da Mediaworld a 1.599,00€ invece di 1.399,00€. Lo store vanta sempre numerose promozioni interessanti, anche in ambito bici e monopattini, per questo abbiamo deciso di consigliarvi il prodotto a marchio Lexgo con uno ribasso del 12%.

La Lexgo e-Bike City è un modello davvero molto valido, dal peso di soli 23 Kg e con pedalata assistita, pensato per muoversi comodamente in città grazie all’autonomia di ben 45 Km. Trattandosi di un’offerta a tempo limitato e non avendo modo di sapere quante siano le unità ancora disponibili, vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto il prima possibile!

Lexgo è uno dei brand di riferimento per lo shopping di monopattini, bici, bici elettriche, hoverboard, accessori e pezzi di ricambio. La società, infatti, è attiva da oltre 25 anni nel settore dell’elettronica di consumo e si assicura che il cliente riceva sempre il migliore servizio possibile in fase di pre-vendita, vendita, gestione logistica, supporto e assistenza post-vendita. Tra i prodotti più interessanti c’è proprio l’e-Bike City, un modello con motore da 250W centrale e batteria Samsung integrata nella sella, in grado di raggiungere i 25 Km/h.

Questa bici elettrica, dal design elegante e sportivo allo stesso tempo, è caratterizzata da ruote con camera d’aria, raggi in lega da 26″ e doppio freno a disco per il massimo della sicurezza anche in piena città, ma non è finita qui! Trattandosi di un articolo di ottima qualità e pienamente accessoriato, non solo è dotato di una luce anteriore e un comodo cavalletto di stazionamento ma ha anche un ottimo portatelefono pensato per sostenere il vostro smartphone. Vi ricordiamo che, solo per oggi, potrete acquistare la Lexgo e-Bike City con ben 200€ di sconto.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte disponibili e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Mediaworld dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!