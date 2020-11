Libri con il 40% di sconto da Feltrinelli!

Il Black Friday non conosce confini ed arriva anche sullo store Feltrinelli, il quale ha lanciato un’offerta che interesserà sicuramente tutti gli amanti della buona lettura, dal momento che mette a disposizione centinaia se non migliaia di libri in sconto del 40%!

Oltre ad un numero di titoli elevatissimo, il catalogo contiene libri di ogni genere, a partire da quelli per ragazzi fino ad arrivare ai gialli, passando per thriller e narrativa rosa, inontrando quindi i gusti di qualsiasi lettore che, complice la riduzione di prezzo, potrebbe approfittarne anche per recuperare qualcosa di molto recente, vista la straordinaria offerta di Feltrinelli.

Come detto c’è spazio davvero per tutto, anche per letture più disimpegnate ma comunque interessanti, come ad esempio la La biografia di Cristiano Ronaldo, un libro imperdibile per un vero appassionato di calcio che ricostruisce la vita del campione portoghese dagli esordi, fino ai più recenti titoli. Del resto, se la carriera calcistica è ben nota, molti conoscono poco o niente della persona dietro le maglie, ed è proprio questo il punto in cui si sofferma di più il libro del biografo sportivo Guillem Balague, permettendovi così di scoprire il carattere, le debolezze ma anche gli avvenimenti che hanno segnato la vita del campione.

Ovviamente la La biografia di Cristiano Ronaldo è solo uno degli innumerevoli titoli in sconto, motivo per cui vi suggeriamo di guardare anche oltre e di dare un’occhiata alla pagina dedicata alle offerte Feltrinelli. Infine, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!