Mac mini con M2 ora a un prezzo SHOCK! (-25%)

Se siete alla ricerca di un PC desktop dalle dimensioni contenute, che risulti versatile e in grado di migliorare la vostra postazione di lavoro, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa imperdibile offerta su Amazon. Il Mac mini del 2023 con chip M2 è ora in sconto del 25%, risultando disponibile a soli 549,00€ anziché 729,00€, uno sconto niente male per il recentissimo dispositivo della mela morsicata: piccolo ma scattante!

Mac mini M2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mac mini con M2 è l'ideale per gli utenti creativi e per chi lavora in poco spazio a casa o in ufficio, grazie alle sue dimensioni compatte e alla potenza data da una CPU 8‑core e una GPU 10‑core, che garantiscono prestazioni elevate sia in multitasking sia nell'elaborazione di lavori grafici avanzati. La memoria unificata fino a 24GB facilita inoltre il lavoro con file di grandi dimensioni, rendendo le operazioni più fluide e veloci; è perfetta per programmi compatibili come Adobe Creative Cloud e Final Cut.

Gli utenti del mondo Apple in possesso di dispositivi come iPhone e iPad si troveranno subito a casa, grazie alle integrazioni pensate dalla compagnia nell'ecosistema, con il sistema operativo macOs Ventura che garantisce privacy e sicurezza all'avanguardia. Si tratta di una delle tante novità portate avanti dall'azienda di Cupertino, adesso al lavoro su una vera e propria IA.

Il Mac mini con M2, in questa versione, offre 256GB di spazio SSD, per trasferimenti di file velocissimi. In termini di connettività, è dotato di due porte Thunderbolt 4, HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una presa Gigabit Ethernet, il che lo rende estremamente versatile sotto tutti i punti di vista e adatto a pressoché ogni situazione.

Adesso disponibile a 549,00€, il Mac mini con M2 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un computer desktop potente, efficiente e versatile, nonché piccolissimo! La combinazione tra prestazioni elevate, ampia connettività e sicurezza avanzata, lo rende ottimo sia per uso professionale che personale, soprattutto per chi possiede altri dispositivi del mondo Apple.

Vedi offerta su Amazon