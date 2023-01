Da tempo state pensando di acquistare un PC portatile di ottima qualità, ideale per lavorare o studiare, e non sapete su qualche modello puntare? Il nostro consiglio è di acquistare quanto prima il MacBook Air con chip M2, disponibile su Amazon a un prezzo scontato di ben 260€!

Solo per poco, potrete portarlo a casa al costo di appena 1.269,00€ invece di 1.529,00€, un’offerta davvero imperdibile dato che stiamo parlando del modello dotato della nuova generazione di chip Apple, display Liquid Retina, 8GB di RAM e ben 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD.

Il MacBook in questione è tra i migliori della propria fascia di prezzo, in quanto è provvisto di CPU 8-core e GPU 10-core che vi consentono di lavorare sempre in maniera fluida e dinamica, più veloce rispetto ai modelli precedenti anche quando mettete il portatile particolarmente sotto stress. La CPU 8-core vi garantisce la potenza per fare di più con la massima rapidità, la GPU 10-core permette di gestire al meglio anche i programmi di editing più complessi e il media engine ad alte prestazioni si occupa di gestire più stream di video ProRes 4K e 8K in contemporanea.

Da non sottovalutare che, nonostante queste performance eccellenti, l’ottima batteria del Macbook è ideata appositamente per avere fino a 18 ore di autonomia mentre lavorate fuori casa, studiate o fruite di contenuti. Dunque, in particolare modo se siete appassionati o professionisti del montaggio video ed editing foto oppure programmazione, potete essere certi che il MacBook Air M2 è la proposta che fa proprio per voi!

Filtri ed effetti, transcodifiche video, upcsaling, stitching di immagini e molto altro ancora sono 1,4 volte più veloci rispetto ai modelli della generazione precedente! Da menzionare anche il fantastico display Liquid Retina da 13,6″ che supporta un miliardo di colori, tutto quello che vedete è brillante, nitido e incredibilmente dettagliato. Il pannello non solo sfrutta l’ottima tecnologia True Tone per non stancare i vostri occhi, ma in più raggiunge i 500 nit di luminosità.

Da menzionare anche il fantastico display Liquid Retina da 13,6″ che supporta un miliardo di colori, tutto quello che vedete è brillante, nitido e incredibilmente dettagliato. Il pannello non solo sfrutta l'ottima tecnologia True Tone per non stancare i vostri occhi, ma in più raggiunge i 500 nit di luminosità.

