State cercando intensamente dei capi nuovi, perfetti per l’inverno, ma non sapete dove trovarne a prezzi super scontati? Non dovreste assolutamente lasciarvi scappare gli sconti attivi fino al 16 ottobre su moltissimi prodotti a marchio Gutterdige. Grazie alla promozione attiva sulle maglie in cashmere, potrete acquistare numerosi modelli di alta qualità a partire da appena 99,00€. Un prezzo che, come saprete, è più che irrisorio per l’abbigliamento in cashmere.

Gutteridge è un’azienda anglo-napoletana, già sinonimo di qualità sartoriale e massima eleganza, nata come magazzino di tessuti pregiati e, nel corso degli anni, trasformatasi in uno dei leader nel settore della moda maschile. Infatti, da otre 140 anni, il marchio racchiude in sé un mix di tradizione e artigianalità che sfoggia nella realizzazione dei propri outfit, dall’elegante fino all’abbigliamento adatta a tutti i giorni. Dunque, trattandosi di offerte davvero vantaggiose e a tempo molto limitato, vi invitiamo a effetturare i vostri acquisti prima che i prezzi salgano nuovamente!

Tra le numerose proposte va menzionato uno dei modelli classici, la maglia girocollo 100% cashmere nella deliziosa colorazione panna, ideale da abbinare con qualsiasi capo di abbigliamento. Al momento potrete portarla a casa ad appena 99,00€ invece di 199,00€! Si tratta di un prodotto a tinta unita con taglio dritto, collo rotondo, maniche lunghe e finiture a costine, per un tocco di classe assolutamente imperdibile.

In alternativa, con un budget leggermente maggiore, potrete acquistare l’elegante modello a collo alto, sempre 100% cashmere a 129,00€ invece di ben 215,00€. Si parla di una maglia con fit slim, molto giovanile, maniche lunghe e finiture a costine. Potrete decidere quale preferite tra le 9 colorazioni disponibili: dal classico grigio e nero fino al particolare rosso scuro!

Invece, nel caso stiate cercando qualche capo in super sconto nel corso del mese di ottobre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Gutteridge generica, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

