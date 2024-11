Mai più virus e dati rubati: Norton 360 Deluxe per 5 dispositivi è in SUPER SCONTO!

Se siete alla ricerca di una protezione completa per i vostri dispositivi digitali, che includa antivirus, VPN e numerose funzionalità premium, questa offerta su Norton 360 Deluxe fa al caso vostro. La suite di sicurezza è ora disponibile a soli 34.99€ per il primo anno, con un risparmio del 66% rispetto al prezzo di listino di 104.99€, che ammonta quindi a soli 2,92€ al mese.

Vedi offerta su Norton

Antivirus Norton 360 Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

Norton 360 Deluxe rappresenta la soluzione ideale per famiglie e professionisti che necessitano di proteggere più dispositivi contemporaneamente. La possibilità di installare la protezione su 5 dispositivi diversi tra PC, Mac, smartphone e tablet lo rende perfetto per nuclei familiari o per chi utilizza multiple piattaforme.

La suite include funzionalità premium come il Password Manager per gestire in sicurezza le credenziali online, 50GB di backup cloud per i file importanti e una VPN illimitata per navigare in modo anonimo. Il Dark Web Monitoring monitora costantemente eventuali fughe di dati personali, mentre la Protezione Minori permette di controllare e gestire l'attività online dei più piccoli.

La protezione in tempo reale contro virus, malware e ransomware è certificata da laboratori indipendenti come AV-TEST, che ha premiato Norton come "Best Protection 2023". La SafeCam protegge la webcam da accessi non autorizzati, mentre il sistema anti-phishing blocca i tentativi di furto dei dati sensibili.

Attualmente disponibile a 34,99€ per il primo anno, Norton 360 Deluxe rappresenta un investimento fondamentale per la sicurezza digitale della famiglia. La combinazione di protezione avanzata, funzionalità premium e la garanzia "soddisfatti o rimborsati" di 60 giorni rendono questa suite un'opportunità da non perdere per chi cerca una soluzione completa e affidabile!

