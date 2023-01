Ci sono dei giochi che ogni possessore di una determinata console deve avere. I fortunati detentori di PlayStation 5, ad esempio, non possono certo esimersi dall’aggiungere in collezione una copia di God of War Ragnarok, mentre non aver mai toccato Halo Infinite se si possiede Xbox può essere considerato alla stregua di una onta. Se avete Nintendo Switch sono diversi i titoli da non perdersi e tra di essi è possibile trovare anche Mario Kart 8 Deluxe. Un gioco tanto divertente quanto celebre e che può ora essere recuperato con quasi il 20% di sconto su Amazon.

Mario Kart 8 Deluxe

A rendere il tutto ancor più interessante è il fatto che tale versione di Mario Kart 8 Deluxe è particolarmente colma di contenuti, come nuovi personaggi e modalità di gioco. Da non dimenticare poi le grandi potenzialità di Nintendo Switch, che vi permetteranno di divertirvi da soli o in compagnia di amici sia comodamente seduti sul divano che in completa mobilità. Insomma, qualcosa di decisamente divertente e che può essere ora vostro con un ottimo sconto grazie ad Amazon.

