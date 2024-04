Marzo 2024: quali sono i prodotti che avete acquistato di più?

A marzo si sono tenuti due eventi che hanno portato un po' tutti, chi più chi meno, ad aumentare le proprie spese rispetto al solito: il primo è, ovviamente, la Pasqua appena trascorsa, mentre il secondo sono le Offerte di Primavera di Amazon, il periodo che, dal 20 al 25 marzo, ha inondato il marketplace di sconti su migliaia di prodotti.

Questi due eventi si sono, ovviamente, riflettuti negli acquisti, motivo per cui in questo articolo vi racconteremo quelli che sono stati i 10 prodotti più gettonati dai lettori di Tom's Hardware in tutto il mese di marzo. Ovviamente, il nostro obiettivo è quello di farvi scoprire qualche chicca che potrebbe tornarvi utile, magari ancora disponibile a un prezzo scontato.

Come store di riferimento abbiamo scelto Amazon, il più rapido in assoluto per quanto riguarda le consegne. Ovviamente, solo se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se, invece, non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis!

Uovo di Pasqua KitKat

Il prodotto più venduto di tutto il mese di marzo non poteva, ovviamente, non essere un uovo di Pasqua, e in particolare ad aver spopolato è stato quello creato in collaborazione tra KitKat e PlayStation. Perché proprio questo? Semplice: era stato indetto un concorso per vincere una delle 10 PlayStation 5 in palio per i fortunati che avessero trovato un biglietto d'oro al suo interno. Al momento l'uovo non è più disponibile su Amazon, ma il concorso è valido fino al 31 maggio, per cui se lo trovate siete ancora in tempo per vincere!

Doppia Dashcam Miden S7

La dashcam Miden S7 è stata progettata per offrire una soluzione intelligente e semplice per la sicurezza stradale. Con la sua doppia registrazione in 2.5K e 1080P e un grandangolo di 336°, è ideale per catturare ogni dettaglio della strada, sia durante lunghi viaggi che nelle routine quotidiane in città. La sua capacità di registrare immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione la rende perfetta anche per coloro che spesso guidano di notte, mentre è dotata di funzionalità come il G-Sensor per la rilevazione degli incidenti, la registrazione in loop per ottimizzare lo spazio di memoria e il monitoraggio del parcheggio per una sorveglianza continua.

Kinder Gransorpresa Gigante Batman

Nella lista vi è un altro uovo, questa volta il Kinder Gransorpresa Gigante dedicato a Batman. Le uova Kinder sono, come sempre, le più amate dagli italiani, e negli ultimi anni si è affermata persino la moda di pesarle per scoprire in anticipo il peso delle sorprese. Con i suoi 320 grammi di finissimo cioccolato al latte Kinder, questo uovo non solo delizia il palato, ma nasconde al suo interno sorprese legate all'iconico Batman, come la Batmobile, la Batmoto o le Batwings, rappresentando la scelta perfetta per tutti i fan.

Kingston DataTraveler Exodia 128GB

La chiavetta USB DataTraveler Exodia da 128GB di Kingston, ancora in offerta a soli 8,90€ invece di 19,95€ è la scelta ideale per coloro che cercano una soluzione affidabile e di alta qualità per il trasferimento e la conservazione di file e dati. Perfetta per studenti, professionisti e chiunque utilizzi regolarmente un PC, questa chiavetta USB offre la velocità e le prestazioni dello standard USB 3.2 Gen 1, rendendola compatibile con una vasta gamma di dispositivi digitali, tra cui laptop, PC desktop e monitor. Grazie a ciò, è possibile accedere e trasferire dati in modo veloce e senza intoppi. Inoltre, il suo design pratico e le vivaci colorazioni la rendono estremamente utile da portare con sé ovunque ci si trovi, che sia a casa, in ufficio, a scuola o in viaggio. La sua portabilità è garantita da un'ampia asola colorata che facilita l'aggancio a portachiavi, mentre il cappuccio protettivo assicura la sicurezza della connessione USB e dei dati contenuti al suo interno.

Ottocast Wireless 2 in 1

L'adattatore Ottocast Wireless 2-in-1, ancora in offerta a 89,00€ anziché 129,99€, offre una soluzione conveniente e senza complicazioni per coloro che desiderano una connessione più fluida tra il loro smartphone e il sistema di intrattenimento del veicolo. È particolarmente adatto a chi possiede un veicolo con sistema CarPlay o Android Auto di fabbrica dal 2016 in poi e vuole eliminare l'ingombro dei cavi. Questo adattatore consente, infatti, di trasformare facilmente la connessione cablata in una connessione wireless, consentendo di godere della propria musica preferita, navigare in modo sicuro o ricevere chiamate comodamente mentre si è alla guida. Con una compatibilità estesa sia per gli utenti iPhone (iOS 10+) che per quelli Android (Android 11+), rappresenta una soluzione versatile e a lungo termine per migliorare il comfort durante i viaggi. L'installazione dell'adattatore è semplice e intuitiva: si attiva automaticamente all'accensione del veicolo, eliminando la necessità di ulteriori manipolazioni.

Power bank Magsafe KPON

La power bank Magsafe di KPON, attualmente in sconto a meno di 25€, rappresenta un'opzione ideale per coloro che possiedono non solo un iPhone, ma anche altri dispositivi Apple compatibili con la tecnologia MagSafe. È progettata, infatti, per offrire una ricarica efficiente a tutti i dispositivi compatibili con la ricarica wireless, consentendo un utilizzo prolungato durante le giornate più frenetiche, sia per chi lavora in mobilità, per i pendolari o per chi trascorre molto tempo fuori casa o dall'ufficio. Con una ricarica rapida PD da 20W, questa power bank è ottimizzata per ricaricare rapidamente gli iPhone della serie 15/14/13/12. Ad esempio, può caricare un iPhone 13 Pro fino al 58% in soli 30 minuti. Inoltre, è progettata per la ricarica multipla, grazie alla presenza di una porta USB Type C. Questo consente di caricare contemporaneamente due dispositivi, uno tramite MagSafe e l'altro tramite cavo, garantendo un'ulteriore ora di utilizzo per entrambi i dispositivi.

Motorola MA1

Il Motorola MA1 è un dispositivo compatto ma estremamente pratico, particolarmente consigliato a coloro che riscontrano difficoltà nel collegare il proprio smartphone all'infotainment dell'auto, anche solo a causa delle dimensioni ingombranti dei telefoni attuali. Questo dispositivo semplifica notevolmente la procedura di connessione, agendo come un ponte Bluetooth tra il vostro smartphone e il sistema di intrattenimento dell'auto. Basta collegare il Motorola MA1 alla porta USB dell'auto per evitare il fastidioso passaggio di connessione diretta tra lo smartphone e l'auto, soprattutto per funzioni come la navigazione, rendendo l'utilizzo più agevole e pratico per molti. La sua configurazione semplice e veloce lo rende perfetto per coloro che cercano una soluzione conveniente per ottimizzare l'esperienza di guida. Inoltre, grazie alla trasmissione veloce via WiFi a 5 GHz, garantisce un utilizzo senza interruzioni, specialmente per la visualizzazione di mappe e app multimediali, offrendo così un'esperienza di guida più fluida e senza disconnessioni.

Rise of the Ronin

In "Rise of the Ronin" vi troverete immersi nel Giappone del 1863, una nazione turbata dall'arrivo delle imponenti navi nere occidentali, che hanno infranto l'antico ordine feudale, catapultando il paese nel caos. Assumerete il ruolo di ronin, samurai senza padrone, e vi troverete al centro di questo tumulto, pronti a fronteggiare sfide epiche per sopravvivere in un mondo in continua trasformazione. Armati delle vostre katane e delle vostre abilità nelle arti marziali, dovrete affrontare avversari di ogni genere mentre esplorate un Giappone vasto e intriso di storia. L'ambientazione storica del XIX secolo offre uno sfondo affascinante, in un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti e lotte interne, che vi immergerà in una cultura e una storia avvincenti ad ogni passo. Il gameplay coinvolgente vi metterà poi alla prova, permettendovi di combattere nemici con una vasta gamma di armi e abilità ed esplorando un mondo open-world costellato di villaggi, foreste e castelli.

PlayStation DualSense

Il controller DualSense ufficiale è perfetto per i giocatori PS5 (e PC) che cercano un'esperienza di gioco immersiva e all'avanguardia: adatto sia ai giocatori occasionali che ai più appassionati, rappresenta un must-have per coloro che desiderano sfruttare al massimo le potenzialità della console di nuova generazione. Con il suo feedback aptico, offre una connessione fisica con il mondo virtuale di gioco, trasmettendo sensazioni realistiche per ogni azione, dalla camminata sulla neve al rinculo di un'arma. I trigger adattivi, invece, aggiungono un ulteriore livello di realismo, adeguando la resistenza alle azioni in gioco, come il tiro con l'arco o la pressione dell'acceleratore in un videogioco di guida. Dotato di microfono integrato e jack per cuffie, il DualSense facilita la comunicazione online con altri giocatori, mentre la batteria a lunga durata garantisce ore di gioco senza interruzioni. La bella notizia? Lo trovate ancora in sconto a soli 54,90€ anziché 69,99€.

Ottocast Wireless

L'adattatore CarPlay wireless Ottocast U2AIR è la soluzione ideale per coloro che desiderano un'esperienza pratica e senza fili nell'integrare il proprio iPhone con il sistema di infotainment dell'auto. A differenza del modello 2 in 1 di cui vi abbiamo parlato poc'anzi, infatti, è compatibile solamente con dispositivi Apple, ed è rivolto ai proprietari di veicoli prodotti tra il 2016 e il 2023 dotati di Apple CarPlay cablato di fabbrica, questo dispositivo promette di trasformare la connessione cablata in una wireless in pochi semplici passaggi. È la scelta perfetta per chi vuole liberarsi dei fastidiosi cavi e desidera un sistema che si connetta automaticamente al proprio iPhone non appena si avvia l'auto. Inoltre, l'adattatore supporta tutte le principali funzionalità di Apple CarPlay, come il controllo vocale di Siri e il controllo originale del volante. È in grado di passare automaticamente tra modalità giorno e notte in base all'illuminazione circostante, garantendo un'ottima efficienza energetica e generando meno calore rispetto ad altri dispositivi presenti sul mercato. La facilità di installazione e l'utilizzo dell'app companion OttoPilot per gestire gli aggiornamenti del firmware e risolvere eventuali problemi, fanno dell'adattatore CarPlay wireless Ottocast U2AIR una scelta eccellente per chi cerca una soluzione comoda, efficiente e a lungo termine per la connettività CarPlay nella propria auto.

