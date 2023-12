MediaWorld: più acquisti più risparmi! Gift Card fino a 400€

Tra regali di Natale, acquisti tecnologici e altro, è possibile che nelle ultime settimane dell'anno si accumulino facilmente spese di almeno 500,00€. Se avete in programma di raggiungere questa cifra, considerate di effettuare i vostri acquisti presso Mediaworld perché risultano vantaggiosi. Fino al 7 dicembre, il sito vi premierà con una Gift Card spendibile in un secondo momento. Il valore massimo della Gift Card è di 400,00€ per un totale di spesa di almeno 2.000,00€. Tuttavia, già con una spesa di 500,00€ otterrete un buono del valore di 50,00€.

Vedi offerte su Mediaworld

Gift Card Mediaworld, perché approfittarne?

Il motivo è molto semplice: acquistando entro il 7 dicembre ciò che vi servirà per Natale, avrete il notevole vantaggio di poter poi risparmiare sui prossimi prodotti, grazie appunto alla Gift Card che riceverete. Questa vi verrà inviata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla consegna dei prodotti.

La Gift Card Mediaworld offre flessibilità, consentendovi di scegliere come utilizzarla tra la vasta gamma di prodotti disponibili sul sito. Questa può essere un'ottima occasione per soddisfare le vostre esigenze tecnologiche o acquistare ulteriori regali senza dipendere esclusivamente dal budget originale.

Insomma, sfruttare questa promozione renderà il periodo natalizio non solo più conveniente, ma anche più gratificante. Ricordiamo che per ottenere la Gift Card del valore di 50,00€ sarà necessario spendere almeno 500,00€. Con una spesa di 1.000,00€, riceverete una Gift Card da 150,00€, mentre con 2.000,00€ avrete l'opportunità di risparmiare ben 400,00€ sui futuri acquisti.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata all'iniziativa, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che molti potrebbero approfittarne e far terminare le scorte a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerte su Mediaworld

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!