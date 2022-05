La vostra lavatrice ha fatto il suo tempo e dovete cambiarla? Se siete alla ricerca di un nuovo elettrodomestico di grande qualità e che abbia anche una capienza maggiore rispetto alla vostra lavatrice precedente, abbiamo il prodotto giusto da consigliarvi: la lavatrice Samsung WW90TA da 9 kg!

Si tratta di un elettrodomestico dalle ottime performance di un marchio che è senza dubbio sinonimo di garanzia. Con l’offerta che vi proponiamo oggi potrete acquistarla ad un prezzo davvero vantaggioso: la lavatrice è in vendita al costo di 474,50€ anziché 949,00€, ottenendo così uno sconto del 50%!

Questa lavatrice Samsung vanta una dei migliori sistemi di lavaggio sul mercato. Grazie alla tecnologia Ecolavaggio avrete infatti un bucato impeccabile anche a basse temperature: il detergente sarà trasformato in bolle in modo da essere assorbito facilmente dai tessuti, rimuovendo anche lo sporco più difficile ma tutelando sempre i materiali dei vostri vestiti. Tutto questo sarà possibile anche con modalità di lavaggio a basso consumo, consentendovi quindi di ridurre il consumo energetico!

I pregi di questa lavatrice riguardano anche la capacità autopulente con cui è stata progettata, che comprende non solo l’igienizzazione del cestello ma anche la pulizia del cassetto in cui si versano detersivi e ammorbidenti. Ma andiamo con ordine. La lavatrice Samsung WW90TA è stata concepita per mantenere al suo interno un livello di batteri bassissimo, infatti, grazie all’attivazione del ciclo di Vapore igienizzante sarà rimosso il 99,9% di batteri e allergeni tramite un potente getto di vapore. Questa azione con effetto immediato vi permetterà di avere un elettrodomestico sempre sanificato senza dover utilizzare ulteriori prodotti chimici. Infine, l’attrito generato dal forte getto d’acqua unito alla centrifuga rapida rimuoverà anche lo sporco depositato sulla guarnizione in gomma dell’oblò.

Come abbiamo scritto prima, anche il cassetto in cui si versano i detersivi è curato e pulito adeguatamente. Il cassetto StayClean è stato studiato in modo da essere pulito in profondità: grazie a un consistente getto d’acqua, successivo a quello che porta il detergente nel cesto, sarà rimosso immediatamente ogni residuo di detersivo o ammorbidente dalle pareti interne della piccola bacinella, in modo da non avere rimasugli evitando così le incrostazioni.

Insomma, un elettrodomestico di grande valore in grado non solo di prendersi cura dei vostri capi ma progettato anche per rimanere sempre pulito al suo interno assicurandovi l’eliminazione totale dei batteri. Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, così da completare l’acquisto prima che il prezzo torni quello di listino!