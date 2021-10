Metroid Dread già a prezzo scontato su Amazon!

Avevamo aperto la mattinata di oggi parlando di gaming, proponendovi quella che è l’ottima offerta che Amazon sta dedicando al notebook da gaming Acer Nitro 5, che dagli originali 1.299,00€ è ora ribassato sul portale a soli 1.049,00€! Ebbene, di spazio per i gamer ce n’è ancora a iosa, e ve lo dimostriamo segnalandovi questa superba occasione in sconto che vi permetterà di acquistare il nuovissimo Metroid Dread a prezzo scontato!

Arrivato da pochi giorni sul mercato, il nuovo e – per ora – conclusivo finale della serie principale di Metroid, è infatti già in vendita su Amazon al prezzo di 49,99€, con ben 10 euro di sconto rispetto agli originali 59,99€ necessari per l’acquisto! Un affare, soprattutto perché questo è attualmente il prezzo più basso della rete, in quanto già comprensivo di spese di spedizione.

Secondo titolo della serie Metroid sviluppato da MercurySteam, team che diede ai natali lo splendido reboot della serie Castlevania, ovvero Castlevania: Lords of Shadow, Metroid Dread è il sequel diretto di Metroid Fusion, amatissimo titolo arrivato su Game Boy Advance la bellezza di 19 anni fa e, pur riprendendone in parte la trama, riesce comunque a presentarsi come un titolo perfettamente autonomo che, per questo, può essere goduto anche dai neofiti della serie.

Inviata dalla Federazione Spaziale sul misterioso pianeta XDR, Samus dovrà mettersi alla ricerca di un temibile parassita X, rimasto ancora in vita dopo gli eventi del gioco precedente. Qui, la nostra eroina si troverà a che fare con un planetoide sostanzialmente disabitato e brullo, in una una natura selvaggia ed aliena la fanno da padrona, e su cui, precedentemente al suo arrivo, si sono dispersi anche sette robot di ricerca inviati dalla stessa Federazione, e ora misteriosamente scomparsi, gli E.M.M.I., invincibili androidi adoperati per raccogliere campioni di DNA provenienti dal parassita.

Atterrata sul pianeta, Samus si troverà ben presto nei guai, e sarà costretta suo malgrado in una battaglia per la sopravvivenza in cui, sin troppo spesso, da cacciatrice del parassita X finirà per diventare la preda!

Accolto con clamore di critica e di pubblico praticamente ovunque, Metroid Dread mescola meccaniche vecchie e nuove in un mix esplosivo ed avvincente, proponendosi come una avventura mozzafiato da vivere in costante tensione! Un titolo davvero imperdibile che, grazie ad Amazon, potrete oggi acquistare ad un prezzo scontatissimo, attualmente il più basso della rete il che, considerando che parliamo di un titolo uscito da appena una settimana, non è affatto da sottovalutare!

Ovviamente, Metroid Dread non è l’unica offerta disponibile oggi su Amazon, ed ecco perché vi consigliamo di consultare non solo questo articolo, ma anche l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!