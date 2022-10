Se state cercando una soluzione perfetta per avere un tablet comodo e performante come un PC, vi consigliamo di acquistare il Microsoft Surface Pro 8, disponibile su Amazon a un prezzo davvero folle. Per il momento, potrete portarla a casa ad appena 1.046,99€ invece i 1.299,99€. Un’offerta che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare, visto l’ottimo rapporto qualità prezzo di questo dispositivo Microsoft!

Il modello in questione ha tutte le comodità di un portatile di alto livello, come l’abilitazione a Windows 11 Home, con in più la flessibilità di un tablet e uno schermo touchscreen. Proprio per questo motivo, trattandosi di un prodotto così interessante e disponibile ad un prezzo davvero ridotto, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione!

Il Surface Pro 8 è il top tra i tablet convertibili, pensato per sfruttare in maniera adeguata il sistema operativo Window e mostrarvi sempre il meglio sullo schermo che, ora, raggiunge i 120Hz con una risoluzione di 2880 x 1920 pixel. Non meno importante, la gamma cromatica del display soddisfa il 100% del volume colore sRGB, rendendo la fruizione di film, serie tv e video pianamente godibile. In più, è ideale anche per realizzare bozze e illustrazioni digitali, con tinte estremamente realistiche e vibranti.

Potete fare tutto con il primo Surface Pro basato sulla piattaforma Intel Evo su configurazioni selezionate, progettato per prestazioni mobili con processori Intel Core di 11a generazione, grafica incredibile e batteria che dura tutto il giorno, su un PC sottile e leggero.

Dunque si tratta di un modello che incarna perfettamente le caratteristiche più importanti di notebook di fascia alta, pur essendo facilmente utilizzabile anche per prendere appunti o disegnare con la penna apposita sullo schermo touch screen da ben 13″. La penna in questione, un acquisto che vi consigliamo altamente, è infatti caratterizzata da un feedback aptico così preciso da avere la sensazione di scrivere proprio su un foglio di carta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare anche la pagina Amazon dedicata agli ulteriori sconti disponibili, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto. Quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

